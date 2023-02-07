В Украине могут легализовать сервисы, которые дают доступ к "взрослому контенту"

Народные депутаты вместе с правозащитными организациями сейчас разрабатывают изменения в законодательство о легализации в Украине сервисов, которые дают доступ к "взрослому контенту".

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Об этом в интервью "Українським новинам" рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Журналисты напомнили нардепу, что так называемый налог на Google принес много средств украинскому бюджету. Среди плательщиков также есть сервис, который в том числе дает доступ к "взрослому контенту" Onlyfans, который платит налоги, но контент которого официально запрещен в Украине.

"Если вы задаете мне вопрос, выступаю ли я против легализации подобных сервисов, то я отвечу, что нет. Я не выступаю против. На сколько я знаю Ярослав Железняк, вместе с коллегами из правоохранительного Комитета и правозащитными организациями сейчас разрабатывают соответствующие изменения в законодательство", – отметил Гетманцев.

Он добавил, что поддерживает, что подобные сервисы необходимо легализовать.

"Вы абсолютно правильно обращаете внимание на лицемерие, когда мы пытаемся что-то запретить, а с этого берем налоги. Они же работают, многие пользуются. Сервис популярен, он работает и платит налоги, однако мы запрещаем его. Такое лицемерие, конечно, неправильно. Я считаю, что такие услуги должны быть разрешены, они должны платить налоги", - подчеркнул нардеп.

По его словам, понимание сексуальной культуры и морали в этом контексте должны корректироваться и идти в ногу со временем.

"Мы должны менять рамки того, что считалось аморальным 50 лет назад, исходя из современных реалий", - подчеркнул Гетманцев.

Но он отметил, что легализация проституции – это как раз та красная линия, которую не стоит переходить.

"Возможно, проституцию логично легализовать в странах, имеющих определенный высокий уровень благосостояния. Где сотрудники этой промышленности могут принять решение о занятии таким видом деятельности по собственному желанию. А не из-за материального благополучия. И здесь как раз должно быть решение и поддержка большинства общества. У нас как раз обратное. Я не исключаю, что такое возможно в будущем только после того, как наш уровень благосостояния сравнится с европейским", - подчеркнул Гетманцев.

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов.

Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.