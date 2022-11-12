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Економіка
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Бюджет отримав 1,5 мільярда гривень з "податку на Google"

Бюджет отримав 1,5 мільярда гривень з "податку на Google"

У третьому кварталі року представництва світових технологічних гігантів в Україні сплатили до державного бюджету 1,5 мільярда гривень "податку на Google".

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради  з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Завершилося декларування з податку на Google за третій квартал 2022 року, за результатами якого держава отримає майже 40 млн дол. США або 1,5 млрд гривень", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що загалом за 2022 рік міжнародні компанії вже сплатили до державного бюджету 4,129 млрд грн податку на додану вартість з операцій з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України.

Найбільші суми були сплачені Google Commerce Ltd, Apple Distribution International Ltd та Google Irtland Ltd.

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів.

Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

Автор:
Світлана Манько