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Бізнес
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Компанія Visa приєдналася до "Дія.City"

Компанія Visa приєдналася до "Дія.City"

Міжнародна компанія платіжних технологій Visa, сервісом якої користується майже половина населення Землі, стала резидентом податкового простору “Дія.Сity”. 

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Visa — світовий лідер у галузі цифрових платежів. В українському офісі компанії працює близько 140 працівників, які відповідають за розвиток платіжних технологій у 17 країнах. Разом з компанією Мінцифра реалізувала багато спільних проєктів. Серед них — відбудова центру Дія.Бізнес у Бучі, відкриття маркетплейсу Made with bravery", - зазначив Федоров.

За його словами, резидентство "Дія.City" дозволить компанії користуватися найкращими правовими та податковими умовами в Європі. А також поглибить співпрацю з українським IT-сектором та пришвидшить розвиток безготівкової економіки України.

Міністр подякував топовим технологічним компаніям за те, що обирають "Дія.City".

Зазначимо, включно із компанією Visa в просторі "Дія.City" вже 378 резидентів. 

ія.City" - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.

"Дія.City" – це альтернативна модель ведення IT-бізнесу із прозорими, комфортними та стабільними правилами гри, які зафіксовані законодавчо на 25 років. Нею може скористатися будь-яка IT-компанія у будь-якому регіоні України.

Раніше Федоров заявляв, що правовий режим "Дія.Сity" є однією з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча за плату податків за загальною системою.

Також нещодавно Кабінет міністрів України розширив дію правового режиму “Дія.City” на нові види технологічної діяльності.

Автор:
Світлана Манько