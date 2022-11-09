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Компанія Visa приєдналася до "Дія.City"
Міжнародна компанія платіжних технологій Visa, сервісом якої користується майже половина населення Землі, стала резидентом податкового простору “Дія.Сity”.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Visa — світовий лідер у галузі цифрових платежів. В українському офісі компанії працює близько 140 працівників, які відповідають за розвиток платіжних технологій у 17 країнах. Разом з компанією Мінцифра реалізувала багато спільних проєктів. Серед них — відбудова центру Дія.Бізнес у Бучі, відкриття маркетплейсу Made with bravery", - зазначив Федоров.
За його словами, резидентство "Дія.City" дозволить компанії користуватися найкращими правовими та податковими умовами в Європі. А також поглибить співпрацю з українським IT-сектором та пришвидшить розвиток безготівкової економіки України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Міністр подякував топовим технологічним компаніям за те, що обирають "Дія.City".
Зазначимо, включно із компанією Visa в просторі "Дія.City" вже 378 резидентів.
"Дія.City" - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.
"Дія.City" – це альтернативна модель ведення IT-бізнесу із прозорими, комфортними та стабільними правилами гри, які зафіксовані законодавчо на 25 років. Нею може скористатися будь-яка IT-компанія у будь-якому регіоні України.
Раніше Федоров заявляв, що правовий режим "Дія.Сity" є однією з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча за плату податків за загальною системою.
Також нещодавно Кабінет міністрів України розширив дію правового режиму “Дія.City” на нові види технологічної діяльності.