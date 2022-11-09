Компания Visa присоединилась к "Дія.Сity"

Международная компания платежных технологий Visa, сервисом которой пользуется почти половина населения Земли, стала резидентом налогового пространства "Дія.Сity".

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Visa - мировой лидер в области цифровых платежей. В украинском офисе компании работает около 140 работников, отвечающих за развитие платежных технологий в 17 странах. Вместе с компанией Минцифра реализовала много общих проектов. Среди них - восстановление центра Дія. Бизнес в Буче, открытие маркетплейса Made with bravery", - отметил Федоров.

По его словам, резидентство Дія.City позволит компании пользоваться лучшими правовыми и налоговыми условиями в Европе. Также углубит сотрудничество с украинским IT-сектором и ускорит развитие безналичной экономики Украины.

Министр поблагодарил топовые технологические компании за то, что выбирают "Дія.City".

Отметим, включая компанию Visa в пространстве "Дія.City" уже 378 резидентов.

"Дія.City" - это специальный правовой и налоговый режим для ІТ, предусматривающий комплекс мер по стимулированию развития индустрии высоких технологий.

"Дія.City" – это альтернативная модель ведения IT-бизнеса с прозрачными, комфортными и стабильными правилами игры, зафиксированными законодательно на 25 лет. Ею может воспользоваться любая IT-компания в любом регионе Украины.

Ранее Федоров заявлял, что правовой режим "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе.

Также недавно Кабинет Министров Украины расширил действие правового режима "Дія.City" на новые виды технологической деятельности.