Рада работает над введением в Украине е-резидентства, — нардеп

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект №5270 об электронном резидентстве. Теперь комитет вместе с Минцифрой готовит документ ко второму чтению.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Если коротко, это возможность для иностранцев в пару кликов "перевезти" свой бизнес в Украину без необходимости переезжать физически. Это классный вариант для специалистов в странах со сложной политической и экономической ситуацией работать с развитыми цивилизованными рынками и защитить свои доходы", - пояснил нардеп.

Согласно законопроекту, в Украине могут внедрить статус е-резидент фактически в режиме онлайн. Предлагается, что сначала специалист регистрируется в "Дії" и проходит финансовую и проверку безопасности.

В случае успешного прохождения он становится электронным резидентом, то есть электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП.

Е-резидент сможет отдаленно открыть счет в банке, который станет по совместительству его налоговым агентом. Налог установят на уровне 5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы, больше лимита – 15%.

При этом граждане РФ, внесенные в "черный список" FATF и имеющие доход в Украине (кроме пассивного), не могут стать е-резидентом, согласно нормам законопроекта №5270.

Список стран, гражданам которых разрешено стать е-резидентами, Украины определяет правительство.

"Механизм заработает с 2023 года. Эстония таким образом за первые 5 лет работы такого инструмента получила 25 млн евро прямого дохода. Вполне возможно, что теперь у них появится конкурент", - добавил Железняк.

Напомним, в Украине уже ввели "Дія.City" - это специальный правовой и налоговый режим для ИТ, предусматривающий комплекс мер по стимулированию развития индустрии высоких технологий.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что правовой режим "Дія.Сity" является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе. Недавно Кабинет министров Украины расширил действие правового режима "Дія.City" на новые виды технологической деятельности.

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