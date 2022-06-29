В Украине запустили программу IT Generation: хотят бесплатно обучить 1000 свитчеров

Министерство цифровой трансформации запустило образовательную программу IT Generation. На первом этапе планируют за счет партнеров обучить бесплатно 1000 студентов-свитчеров, людей, ранее не работавших в IT и не имевших образования в этой области.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запускаем проект IT Generation. Это возможность для людей получить специальность в IT, ранее никогда не работавших в этой области", - сообщил Федоров.

По его словам, в скором времени Минцифры сможет безвозмездно научить 1000 украинцев IT-специальностей. А через некоторое время еще 2000. Однако конечная цель — помочь десяткам тысяч украинцев войти в IT.

Федоров подчеркнул, что это только первый этап и совершенно новый подход к взаимодействию между потенциальными студентами, государством и образовательными компаниями. Важно, что не государство будет обучать IT, а именно компании, которые профессионально занимаются и имеют классные кейсы по обучению свитчеров.

"Наша цель — увеличить долю IT в ВВП страны до 10%, которая до полномасштабного вторжения достигала максимум 5%. Несмотря на войну, наш IT сектор продолжает расти", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что будущее за технологическими компаниями и цифровой экономикой.

"Чем больше людей сейчас войдут в IT, тем быстрее мы сможем укрепить нашу экономику", - заявил Федоров.