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Paypal продлил бескомиссионный период на международные платежи для украинцев

Paypal продлил бескомиссионный период на международные платежи для украинцев

Paypal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года. За 3 месяца работы сервиса украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на $200 миллионов. 

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Именно с помощью Paypal украинцы могут поддерживать оказавшихся за границей родных и собирать донаты со всего мира на армию.

"Уверен, что нашим следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов. Это важно, чтобы украинский бизнес мог развиваться, а наши интернет магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal", - отметил Федоров.

Он выразил благодарность CEO PayPal Дену Шульману за поддержку Украины и около полумиллиарда долларов, которые при содействии компании поступили на счета благотворительных организаций, которые помогают украинцам по всему миру.

PayPal стала доступной в Украине в марте, в том же месяце а международная платежная система прекратила свою работу на территории Российской Федерации. 

Отметим, международная электронная платежная система PayPal представила новые функции в своем крипто-приложения. Пользователи PayPal теперь смогут переводить криптовалюту на другие кошельки. 

Напомним, украинцы, находящиеся на территории Европейского Союза, уже открыли более 170 тысяч счетов в Revolut.

Автор:
Светлана Манько