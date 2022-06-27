Paypal продлил бескомиссионный период на международные платежи для украинцев

Paypal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года. За 3 месяца работы сервиса украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на $200 миллионов.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Именно с помощью Paypal украинцы могут поддерживать оказавшихся за границей родных и собирать донаты со всего мира на армию.

"Уверен, что нашим следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов. Это важно, чтобы украинский бизнес мог развиваться, а наши интернет магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal", - отметил Федоров.

Он выразил благодарность CEO PayPal Дену Шульману за поддержку Украины и около полумиллиарда долларов, которые при содействии компании поступили на счета благотворительных организаций, которые помогают украинцам по всему миру.

PayPal стала доступной в Украине в марте, в том же месяце а международная платежная система прекратила свою работу на территории Российской Федерации.

Отметим, международная электронная платежная система PayPal представила новые функции в своем крипто-приложения. Пользователи PayPal теперь смогут переводить криптовалюту на другие кошельки.

Напомним, украинцы, находящиеся на территории Европейского Союза, уже открыли более 170 тысяч счетов в Revolut.