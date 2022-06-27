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Paypal продовжив безкомісійний період на міжнародні платежі для українців
Paypal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року. За 3 місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежі більш ніж на $200 мільйонів.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Саме за допомогою Paypal українці можуть підтримувати рідних, які опинилися за кордоном, і збирати донати з усього світу на армію.
"Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів. Це важливо, щоб український бізнес міг розвиватися, а наші інтернет магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal", - зазначив Федоров.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він висловив подяку CEO PayPal Дену Шульману за підтримку України та близько півмільярда доларів, які за сприяння компанії надійшли на рахунки благодійних організацій, які допомагають українцям у всьому світі.
PayPal стала доступною в Україні в березні, того ж місяця а міжнародна платіжна система припинила свою роботу на території Російської Федерації.
Зазначимо, міжнародна електронна платіжна система PayPal представила нові функції у своєму крипто-додатку. Користувачі PayPal тепер зможуть переказувати криптовалюту на інші гаманці.
Нагадаємо, українці, які перебувають на території Європейського Союзу, вже відкрили понад 170 тисяч рахунків у Revolut.