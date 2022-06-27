Paypal продовжив безкомісійний період на міжнародні платежі для українців

Paypal продовжує безкомісійний період на міжнародні платежі для українців до вересня 2022 року. За 3 місяці роботи сервісу українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили та отримали платежі більш ніж на $200 мільйонів.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Саме за допомогою Paypal українці можуть підтримувати рідних, які опинилися за кордоном, і збирати донати з усього світу на армію.

"Впевнений, що нашим наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів. Це важливо, щоб український бізнес міг розвиватися, а наші інтернет магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal", - зазначив Федоров.

Він висловив подяку CEO PayPal Дену Шульману за підтримку України та близько півмільярда доларів, які за сприяння компанії надійшли на рахунки благодійних організацій, які допомагають українцям у всьому світі.

PayPal стала доступною в Україні в березні, того ж місяця а міжнародна платіжна система припинила свою роботу на території Російської Федерації.

Зазначимо, міжнародна електронна платіжна система PayPal представила нові функції у своєму крипто-додатку. Користувачі PayPal тепер зможуть переказувати криптовалюту на інші гаманці.

Нагадаємо, українці, які перебувають на території Європейського Союзу, вже відкрили понад 170 тисяч рахунків у Revolut.