Навіть для оборонки та енергетики: бронювання в Україні хочуть зробити жорсткішим та скоротити квоти

Уряд планує змінити правила бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану, які передбачатимуть скорочення лімітів бронювання для ключових галузей та зміну формули розрахунку квот.

Як пише Dilo, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, правила бронювання переписують, а броні стане менше.

Кількість заброньованих зменшиться

Проєкт змін передбачає перегляд граничної кількості працівників, яких можуть забронювати окремі підприємства. Зокрема:

для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики максимальний рівень бронювання пропонують знизити зі 100% до 85%;

для тепло-, водопостачання та вивезення сміття квоту знизять із 75% до 60%.

Базу для розрахунку 50% бронювання для решти підприємств також можуть скоротити. Працівників, які мають відстрочку (студентів, доглядальників, батьків трьох дітей), більше не враховуватимуть. Таким чином, якщо раніше на підприємстві було 100 працівників і можна було забронювати 50, то після змін за бази у 80 людей ліміт становитиме 40 осіб.

Крім того, критичність підприємств визначатиме новий Координаційний центр, до складу якого увійдуть представники Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки і Національної поліції. Без його рекомендації підприємства не зможуть отримати статус критично важливих або встановити ліміт бронювання понад 50%.

За інформацією Железняка, до 20 жовтня планують переглянути критерії для всіх галузей.

Це лише проєкт. Що буде з чинними бронями понад нові квоти — у документі не пояснюють.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.

Оборонним підприємствам можуть скоротити квоту бронювання до 85%

Міністерство економіки та довкілля, за даними представників оборонної галузі, пропонує скоротити максимальну квоту бронювання працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) зі 100% до 85%. Виробники виступили проти змін, попереджаючи про ризик втрати дефіцитних фахівців і зупинки окремих виробництв.

Виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко заявив, що відповідний проєкт постанови вже направили до Міністерства оборони на погодження.

Представники галузі також обурені тим, що можливі зміни не обговорювалися з виробниками заздалегідь.

У вересні Міністерство оборони підтвердило статус критично важливих 86% підприємств ОПК, які пройшли повторну перевірку та зберегли право бронювати працівників.

В Україні змінили правила бронювання працівників підприємств

Уряд на початку червня зобов'язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями.

До кінця літа підприємства мали повторно пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими критеріями. Для частини працівників відстрочки завершилися саме з 1 вересня — у разі, якщо роботодавець не встиг підтвердити статус.

Також постановою уряду запроваджено оновлені фінансові критерії для підтвердження критичності. Зокрема, середня заробітна плата працівників за останній календарний місяць має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн до оподаткування.

Для підприємств, що працюють у районах бойових дій, встановлено знижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн.

Крім того, працівники, оформлені за сумісництвом, а також ті, хто вже має відстрочку від мобілізації, тепер враховуються у квоті бронювання лише за основним місцем роботи.