Даже для оборонки и энергетики: бронирование в Украине хотят ужесточить и сократить квоты

Правительство планирует изменить правила бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения, которые будут предусматривать сокращение лимитов бронирования для ключевых отраслей и изменение формулы расчета квот.

Как пишет Dilo, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, правила бронирования переписывают, а брони станет меньше.

Количество забронированных уменьшится

Проект изменений предполагает пересмотр предельного количества работников, которых могут забронировать отдельные предприятия. В частности:

для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики максимальный уровень бронирования предлагается снизить со 100% до 85%;

для тепло-, водоснабжения и вывоза мусора квоту снизят с 75% до 60%.

База для расчета 50% бронирования для остальных предприятий также может быть сокращена. Работников, имеющих отсрочку (студентов, сидетелей, родителей троих детей), больше не будут учитывать. Таким образом, если раньше на предприятии было 100 работников и можно было забронировать 50, то после изменений базы у 80 человек лимит составит 40 человек.

Кроме того, критичность предприятий определят новый Координационный центр, в состав которого войдут представители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки и Национальной полиции. Без его рекомендации предприятия не смогут получить статус критически важных или установить предел бронирования более 50%.

По информации Железняка, до 20 октября планируется пересмотреть критерии для всех отраслей.

Это только проект. Что будет с действующими бронями больше новых квот — в документе не объясняют.

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.

Оборонным предприятиям могут сократить квоту бронирования до 85%

Министерство экономики и окружающей среды, по данным представителей оборонной отрасли, предлагает сократить максимальную квоту бронирования работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с 100% до 85%. Производители выступили против изменений, предупреждая о риске потери дефицитных специалистов и остановки отдельных производств.

Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что соответствующий проект постановления уже направили в Министерство обороны на согласование.

Представители отрасли возмущены тем, что возможные изменения не обсуждались с производителями заранее.

В сентябре Министерство обороны подтвердило статус критически важных 86% предприятий ОПК, прошедших повторную проверку и сохранивших право бронировать работников.

В Украине изменили правила бронирования работников предприятий

Правительство в начале июня обязало все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям.

К концу лета предприятия должны были повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным критериям. Для части работников отсрочки завершились именно с 1 сентября – в случае, если работодатель не успел подтвердить статус.

Также постановлением правительства введены обновленные финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. до налогообложения.

Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог - 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

Кроме того, работники, оформленные по совместительству, а также те, кто уже имеет отсрочку от мобилизации, теперь учитываются в квоте бронирования только по основному месту работы.