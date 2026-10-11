Оборонным предприятиям могут сократить квоту бронирования до 85%: производители протестуют

Министерство экономики и окружающей среды по данным представителей оборонной отрасли предлагает сократить максимальную квоту бронирования работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) со 100% до 85%. Производители выступили против изменений, предупреждая о риске потери дефицитных специалистов и остановки отдельных производств.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявления представителей оборонной отрасли.

Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что соответствующий проект постановления уже направили в Министерство обороны на согласование. Документ предусматривает квоту "не более 85%" для предприятий ОПК, которые Минобороны определило критически важными.

Представители отрасли возмущены тем, что возможные изменения не обсуждались с производителями заранее.

По словам директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского, сокращение квоты будет означать, что компаниям придется самостоятельно определять 15% работников, которые потеряют бронирование. Речь идет, в частности, об инженерах, технологах и специалистах по сборке.

В Украинском Совете оружейников оценивают долю работников ОПК не более 10% от общего количества забронированных в стране и призывают Минэкономики объяснить расчеты, на которых базируется предложенный лимит.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) также выступила против снижения квоты и призвала отозвать проект постановления. В ассоциации предупреждают, что потеря работников может привести к срыву производства, разработке вооружения и выполнению действующих оборонных контрактов.

По данным NAUDI, украинские предприятия ОПК ежегодно снабжают Силы обороны вооружения и техники более чем на $10 млрд.

Бронирование остается одним из ключевых инструментов привлечения кадров для оборонных предприятий. По данным Work.ua, в 2026 году его предлагают в девяти из десяти вакансий компаний ОПК, тогда как всего на рынке труда – не более 12% вакансий.

Напомним, в сентябре Министерство обороны подтвердило статус критически важных 86% предприятий ОПК, прошедших повторную проверку и сохранивших право бронировать работников.