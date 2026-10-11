UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Наличный курс:

USD

45,07

44,90

EUR

50,86

50,64

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Оборонным предприятиям могут сократить квоту бронирования до 85%: производители протестуют

Минобороны
Оборонным предприятиям могут сократить квоту бронирования / Минобороны

Министерство экономики и окружающей среды по данным представителей оборонной отрасли предлагает сократить максимальную квоту бронирования работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) со 100% до 85%. Производители выступили против изменений, предупреждая о риске потери дефицитных специалистов и остановки отдельных производств.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявления представителей оборонной отрасли.

Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что соответствующий проект постановления уже направили в Министерство обороны на согласование. Документ предусматривает квоту "не более 85%" для предприятий ОПК, которые Минобороны определило критически важными.

Представители отрасли возмущены тем, что возможные изменения не обсуждались с производителями заранее.

По словам директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского, сокращение квоты будет означать, что компаниям придется самостоятельно определять 15% работников, которые потеряют бронирование. Речь идет, в частности, об инженерах, технологах и специалистах по сборке.

В Украинском Совете оружейников оценивают долю работников ОПК не более 10% от общего количества забронированных в стране и призывают Минэкономики объяснить расчеты, на которых базируется предложенный лимит.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) также выступила против снижения квоты и призвала отозвать проект постановления. В ассоциации предупреждают, что потеря работников может привести к срыву производства, разработке вооружения и выполнению действующих оборонных контрактов.

По данным NAUDI, украинские предприятия ОПК ежегодно снабжают Силы обороны вооружения и техники более чем на $10 млрд.

Бронирование остается одним из ключевых инструментов привлечения кадров для оборонных предприятий. По данным Work.ua, в 2026 году его предлагают в девяти из десяти вакансий компаний ОПК, тогда как всего на рынке труда – не более 12% вакансий.

Напомним, в сентябре Министерство обороны подтвердило статус критически важных 86% предприятий ОПК, прошедших повторную проверку и сохранивших право бронировать работников.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности