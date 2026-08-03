Предприятия ОПК должны подтвердить критичность до 10 августа, чтобы сохранить бронь

Министерство обороны Украины проводит пересмотр решений по определению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) критически важными, принятыми до 7 июля 2026 года. В ведомстве разъяснили метод доказательства этого статуса для сохранения бронирования работников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Пересмотр осуществляется во исполнение правительственного постановления от 30 мая 2026 года, которое обязывает государственные органы до 1 сентября провести ревизию действующих решений. Порядок проверки, сроки действия решений и сохранение бронирования уточнен постановлением от 1 июля 2026 года.

Дедлайны и последствия неподачи документов

Предприятия, которым Минобороны ранее предоставило статус критически важных, должны предоставить подтверждающие документы до 10 августа 2026 года.

В случае своевременного представления пакета документов решение о критичности будет действовать до даты, указанной в предыдущем решении. Бронирование военнообязанных работников также будет сохраняться на срок.

Если предприятие, для которого предусмотрена упрощенная процедура, не пришлет документы в установленный срок, с 1 сентября 2026 года его статус критически важного будет отменен. Автоматически аннулируется и бронирование работников.

Кто имеет право на упрощенную процедуру

Упрощенный механизм без повторного сбора полного пакета документов касается предприятий, определенных критическими в соответствии с приказом Минобороны от 28 октября 2025 г. № 722. К этой категории относятся:

Исполнители и соисполнители оборонных контрактов: если доля товаров, работ или услуг оборонного назначения составляет более 50% от общего объема производства;

Резиденты Defence City;

Производители взрывчатых веществ и боеприпасов: компании со статусом производителя, заключившие совместное решение из Минобороны и внесенные в электронный реестр участников отбора;

Другие предприятия ОПК, авиастроения и космической отрасли: которые признаны важными по совокупности не менее трех критериев и имели право бронировать до 50% работников.

Перечисленные категории представляют справку о средней заработной плате за предыдущий месяц, налоговый расчет сумм дохода, а также обращения и документы в соответствии со своим критерием (сведения о сроках выполнения контрактов, статусе резидента или совместном решении по Минобороны).

Кому нужно пройти полное переподтверждение

Полный пакет документов обязаны предоставить предприятия, получившие статус критически важных по грантовому критерию BRAVE1 на развитие инноваций и технологий для обороны.

В список документов для них входят:

Письмо-обращение в Минобороны с указанием кода ЕГРПОУ, контактных данных, видов деятельности и количества военнообязанных работников;

Заверенная копия грантового договора с Фондом развития инноваций;

Подтверждение поступления грантовых средств (банковская выписка или квитанция).

Решение о подтверждении или отмене статуса этой категории будет приниматься отдельно после рассмотрения полного пакета документов.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября заработают новые правила бронирования. Чтобы не потерять бронь, необходимо погасить бизнес налоговые долги и обеспечить уровень заработной платы от 25 941 грн.