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Кабмин упростил перебронирование работников критических предприятий

военный билет
Кабмин упростил перебронирование работников / Depositphotos

Кабинет министров упростил процедуру подтверждения статуса критически важных предприятий и перебронирования работников после 1 сентября. Предприятия, которые при просмотре сохранили критерии критичности, смогут фактически автоматически подтвердить свой статус и продлить полученное ранее бронирование.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на постановление Кабминов №862 от 1 июля.

Для автоматического подтверждения статуса предприятия должны до 10 августа предоставить справку о повышении средней заработной платы с 2,5 до 3 минимальных зарплат - с 21 618 до 25 940 грн.

Постановлением также внесены изменения в документ №692 от 30 мая, предусматривающий, что до 1 сентября все предприятия должны пройти процедуру перебронирования в соответствии с обновленными критериями.

Кроме того, правительство:

  • уточнил, что для совместителей квота на бронирование будет учитываться по основному месту работы, где трудовые отношения являются самыми длинными;
  • предоставил государственным органам, присваивающим статус критически важного предприятия, доступ через портал "Дія" к информации о количестве военнообязанных, забронированных работников, установленные лимиты и случаи их превышения;
  • отменил ограничение, которое позволяло подавать документы через "Дію" не чаще одного раза в пять календарных дней.

Также правительство расширило перечень исключений из требования по уровню средней зарплаты. Это условие больше не будет применяться к работникам операторов систем распределения электроэнергии, угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий, а также к отдельным предприятиям энергетической отрасли.

Кроме этого, в перечень критически важных добавлены предприятия, которые на договорных началах без использования бюджетных средств создают, модернизируют, администрируют и обеспечивают функционирование информационных систем Министерства обороны.

Постановление также предусматривает, что к моменту прохождения перебронирования в системе "Резерв+" конечной датой бронирования работников будет отображаться 1 сентября. До этого времени Минобороны и Минцифры должны обеспечить электронное взаимодействие государственных реестров для автоматического обмена информацией о статусе критически важных предприятий, лимиты бронирования и сроки отсрочок.

Добавим, предприятия могут потерять статус "критических", а работники — бронирование, если в этом месяце средняя зарплата не составит минимум 26 тысяч гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко