Кабмін спростив перебронювання працівників критичних підприємств

Кабінет міністрів спростив процедуру підтвердження статусу критично важливих підприємств та перебронювання працівників після 1 вересня. Підприємства, які під час перегляду зберегли критерії критичності, зможуть фактично автоматично підтвердити свій статус і продовжити раніше отримане бронювання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на постанову Кабміністрів №862 від 1 липня.

Для автоматичного підтвердження статусу підприємства мають до 10 серпня подати довідку про підвищення середньої заробітної плати з 2,5 до 3 мінімальних зарплат — з 21 618 грн до 25 940 грн.

Постановою також внесено зміни до документа №692 від 30 травня, який передбачає, що до 1 вересня всі підприємства повинні пройти процедуру перебронювання відповідно до оновлених критеріїв.

Крім того, уряд:

уточнив, що для сумісників квота на бронювання враховуватиметься за основним місцем роботи, де трудові відносини є найдовшими;

надав державним органам, які присвоюють статус критично важливого підприємства, доступ через портал "Дія" до інформації про кількість військовозобов'язаних, заброньованих працівників, встановлені ліміти та випадки їх перевищення;

скасував обмеження, яке дозволяло подавати документи через "Дію" не частіше ніж один раз на п'ять календарних днів.

Також уряд розширив перелік винятків із вимоги щодо рівня середньої зарплати. Ця умова більше не застосовуватиметься до працівників операторів систем розподілу електроенергії, вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств, а також окремих підприємств енергетичної галузі.

Окрім цього, до переліку критично важливих додано підприємства, які на договірних засадах без використання бюджетних коштів створюють, модернізують, адмініструють та забезпечують функціонування інформаційних систем Міністерства оборони.

Постанова також передбачає, що до моменту проходження перебронювання в системі "Резерв+" кінцевою датою чинності бронювання працівників відображатиметься 1 вересня. До цього часу Міноборони та Мінцифри мають забезпечити електронну взаємодію державних реєстрів для автоматичного обміну інформацією про статус критично важливих підприємств, ліміти бронювання та строки відстрочок.

Додамо, підприємства можуть втратити статус "критичних", а працівники — бронювання, якщо цього місяця середня зарплата не становитиме щонайменше 26 тисяч гривень.