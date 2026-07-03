Після посилення критеріїв бронювання 44% агрокомпаній можуть втратити статус критично важливих

Після посилення критеріїв визначення критично важливих підприємств в аграрній сфері кількість компаній, які потенційно можуть претендувати на цей статус, може скоротитися майже на 44%.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані сервісу аналізу ринку VKURSI на основі даних із публічних реєстрів.

Аналітики досліджувалии земельний банк підприємств, відомості про нього з Державного реєстру речових прав України і Держземкадастру.

У дослідженні VKURSI не аналізувалася кількість компаній, які станом на сьогодні вже мають статус критично важливих підприємств. Натомість оцінювалася кількість компаній, які потенційно могли б відповідати двом оновленим критеріям для отримання такого статусу: наявність щонайменше 1 000 га земель та річний дохід від 40 млн грн.

44% агрокомпаній можуть втратити відповідність вимогам до критично важливих

Нагадаємо, Кабмін посилив критерії для компаній, які мають право на бронювання співробітників, суттєво збільшивши вимоги обсягів річного доходу та рівню середніх заробітних плат.

Мінімальна площа оброблюваних угідь для агропідприємств зросла вдвічі - з 500 до 1000 га, а поріг річного доходу зріс із 20 млн грн до 40 млн грн.

За попередніми критеріями (земельний банк від 500 га та чистий дохід від 20 млн грн) потенційно відповідали статусу критично важливих 5 102 компанії.

Після підвищення порогових значень, а саме земельний банк має становити від 1 000 га та чистий дохід – від 40 млн грн, таким вимогам відповідають 2 867 компаній.

Аналітики підрахували, що 2 235 агропідприємств лише за цими двома критеріями потенційно можуть втратити статус критично важливих, що становить 44% від кількості компаній, які, ймовірно, відповідали попереднім критеріям.

Інфографіка VKURSI

Понад 1000 га мають 4 305 компаній

Загалом, земельний банк понад 1000 га мають 4 305 компаній. Найбільше таких підприємств зареєстровано в:

Одеській області — 371 компанія;

Дніпропетровській — 317;

Харківській — 306;

Запорізькій — 295;

Кіровоградській — 287.

Для порівняння, земельні ділянки площею понад 500 га мають 7 375 компаній. Найбільше їх в Одеській області (615 компаній), Дніпропетровській (586), Кіровоградській (554), Харківській (519) та Миколаївській (472).

В Україні змінили правила бронювання працівників підприємств

Нагадаємо ,уряд зобов'язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями. При цьому вже ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими зберігають свою силу протягом строку, на який вони ухвалені, але не більш як до 1 вересня 2026 року.

Це означає, що до кінця літа підприємства мають повторно пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими критеріями. Масового припинення бронювання в один день не передбачається, однак для частини працівників відстрочки можуть завершитися саме з 1 вересня — у разі, якщо роботодавець не встигне підтвердити статус. Якщо підприємство не проходить повторне підтвердження у визначені строки, його статус критично важливого анулюється, що автоматично тягне за собою втрату чинних відстрочок для заброньованих працівників.

Раніше повідомлялося, що в Україні компаніям та організаціям нададуть три місяці на підтвердження статусу критичності в межах оновлених процедур бронювання працівників.