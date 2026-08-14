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Курс валют на 15-16 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

курс валют
Нацбанк встановив офіційний курс долара на вихідні / Delo.ua

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 15-16 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 14 серпня.  

Курс долара

  • 1 долар США – 44,70 грн (-1 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,55 грн (-7 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11, 97 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар 44,49/ 44,06
Євро 51,30/ 51,99
Злотий 11,85/ 12,00

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 14 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,40 / 44,95 51,05/ 51,95 11,65/ 12,20
Ощадбанк 44,45/ 45,00 51,10/ 51,95
ПУМБ 44,45/ 45,00 51,10 / 52,00   11,80/ 12,10
Укргазбанк 44,45/ 45,00 51,10/ 51,95 11,50/ 12,20
Райффайзен 44,55 / 44,93 51,10 / 51,90 11,50 / 12,35

Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько

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