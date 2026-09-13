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Перша зустріч міністрів за тривалий час: Україна та США залучать профільних фахівців до співпраці у ветеранській сфері

Віталій Кім зустрівся з американським колегою Дагом Коллінзом
Віталій Кім зустрівся з американським колегою Дагом Коллінзом. Фото: Vitalii KIM | Official / Telegram

Україна та США домовилися продовжити обмін досвідом у сфері підтримки ветеранів. Наступним етапом співпраці стане робота на рівні команд і профільних фахівців, які детальніше вивчатимуть практики двох країн та визначатимуть подальші напрями взаємодії.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім за підсумками зустрічі з американським колегою Дагом Коллінзом. Це була "перша за тривалий час двостороння зустріч керівників ветеранських відомств України та США".

Досвід американської ветеранської медицини

Однією з основних тем зустрічі стала система ветеранської медицини США. За словами Кіма, у Сполучених Штатах налічується близько 18 млн ветеранів, а система їхньої підтримки протягом десятиліть накопичила значний досвід у реабілітації, протезуванні та роботі зі складними бойовими травмами.

Американська система охорони здоров’я ветеранів є найбільшою інтегрованою системою охорони здоров’я у США. Вона об’єднує 170 медичних центрів і понад тисячу амбулаторних закладів та охоплює більш як 9 млн ветеранів.

Кім зазначив, що система, зокрема, спеціалізується на протезуванні, роботі з ампутаціями, політравмами, черепно-мозковими травмами та складному відновленні. За визначених умов американські ветерани також можуть отримувати допомогу в цивільних медичних закладах.

"Для України цей досвід важливий. Ми будуємо власну систему під час повномасштабної війни і маємо значно швидше знаходити рішення, на які інші країни мали десятиліття. Водночас і український досвід сьогодні важливий для партнерів", – наголосив український міністр.

За його словами, Україна вже впроваджує рішення, пов’язані з відновленням після складних бойових травм, поверненням зі служби, підтримкою родин ветеранів та адаптацією до цивільного життя.

Психологічна реабілітація та довгострокова підтримка

Окремо сторони обговорили психологічну реабілітацію, роботу з посттравматичними станами та довгостроковий супровід ветеранів.

Для України ці питання стосуються не лише військовослужбовців та ветеранів, додав Кім. Наслідки бойових дій і тривалого стресу зачіпають також членів їхніх сімей та цивільне населення, тому американський досвід психологічної підтримки є одним із напрямів, який цікавить українську сторону.

За результатами зустрічі сторони домовилися продовжити обмін досвідом між ветеранськими відомствами. Подальшу роботу мають продовжити команди та профільні фахівці України і США, які вивчатимуть практики обох країн та визначатимуть конкретні напрями подальшої співпраці.

Нагадаємо, в Україні вже налічується понад 1,8 млн ветеранів, а після завершення війни їхня кількість може суттєво зрости. Тому одним із ключових завдань для держави та бізнесу стає економічна реінтеграція ветеранів – їхнє працевлаштування, професійне перенавчання, підтримка ветеранського підприємництва та створення умов для повернення до активного цивільного життя.

Dilo запустило спецпроєкт "Ветеранська економіка", в якому редакція дослідила практики найбільших українських роботодавців і сформувала список компаній, які системно працюють із ветеранами.

Автор:
Майя Калина

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