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Первая встреча министров за длительное время: Украина и США привлекут профильных специалистов к сотрудничеству в ветеранской сфере
Украина и США договорились продолжить обмен опытом в сфере поддержки ветеранов. Следующим этапом сотрудничества станет работа на уровне команд и профильных специалистов, которые будут более детально изучать практики двух стран и определять дальнейшие направления взаимодействия.
Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким по итогам встречи с американским коллегой Дагом Коллинзом. Это была "первая за длительное время двусторонняя встреча руководителей ветеранских ведомств Украины и США".
Опыт американской ветеранской медицины
Одной из основных тем встречи стала система ветеранской медицины США. По словам Кима, в Соединенных Штатах насчитывается около 18 млн ветеранов, а система их поддержки на протяжении десятилетий накопила значительный опыт в реабилитации, протезировании и работе со сложными боевыми травмами.
Американская система здравоохранения ветеранов – крупнейшая интегрированная система здравоохранения в США. Она объединяет 170 медицинских центров и более тысячи амбулаторных учреждений и охватывает более 9 млн ветеранов.
Ким отметил, что система, в частности, специализируется на протезировании, работе с ампутациями, политравмами, черепно-мозговыми травмами и сложном обновлении. В определенных условиях американские ветераны также могут получать помощь в гражданских медицинских учреждениях.
"Для Украины этот опыт важен. Мы строим собственную систему во время полномасштабной войны и должны значительно быстрее находить решения, на которые другие страны имели десятилетия. В то же время и украинский опыт сегодня важен для партнеров", – подчеркнул украинский министр.
По его словам, Украина уже внедряет решения, связанные с возобновлением после сложных боевых травм, возвращением со службы, поддержкой семей ветеранов и адаптацией к гражданской жизни.
Психологическая реабилитация и долгосрочная поддержка
Отдельно стороны обсудили психологическую реабилитацию, работу с посттравматическими состояниями и долгосрочное сопровождение ветеранов.
Для Украины эти вопросы касаются не только военнослужащих и ветеранов, добавил Ким. Последствия боевых действий и длительного стресса затрагивают также членов их семей и гражданское население, поэтому американский опыт психологической поддержки является одним из интересующих украинскую сторону направлений.
По результатам встречи стороны договорились продолжить обмен опытом между ветеранскими ведомствами. Дальнейшую работу должны продолжить команды и профильные специалисты Украины и США, которые будут изучать практики обеих стран и определять конкретные направления дальнейшего сотрудничества.
Напомним, в Украине уже насчитывается более 1,8 млн ветеранов, а по завершении войны их количество может существенно возрасти. Поэтому одной из ключевых задач для государства и бизнеса становится экономическая реинтеграция ветеранов – их трудоустройство, профессиональное переобучение, поддержка ветеранского предпринимательства и создание условий для возвращения к активной гражданской жизни.
Dilo запустило спецпроект "Ветеранская экономика", в котором редакция исследовала практики крупнейших украинских работодателей и сформировала список компаний, системно работающих с ветеранами.