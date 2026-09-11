Для украинских ветеранов создают мультидонорский фонд: Канада первой предоставит 1,25 млрд грн

Канада направит 40,1 млн канадских долларов (1,25 млрд грн) в поддержку украинских ветеранов и членов их семей. Средства должны стать первым вкладом в новый международный мультидонорский ветеранский фонд.

Об этом сообщил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким по итогам договоренностей между странами, достигнутых после встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни.

По словам Кима, международный мультидонорский фонд планируется создать для реализации Национальной стратегии ветеранской политики. Финансирование предусмотрено, в частности, для программ восстановления и реабилитации ветеранов, а также для их перехода к гражданской жизни.

Канада должна стать первым донором фонда. В дальнейшем Украина рассчитывает привлечь к нему других международных партнеров и аккумулировать дополнительные ресурсы для поддержки ветеранов и их семей.

"Для нас важно, что речь идет не только о финансировании отдельных направлений. Новый фонд позволит объединить международную поддержку вокруг потребностей украинских ветеранов и их семей и привлекать больше ресурсов для системной работы", – отметил Ким.

Министр также сообщил, что находится с рабочим визитом в Канаде, где проводит переговоры с министром по делам ветеранов Канады Джилл Макнайт и государственным секретарем по международному развитию Рандипом Сараем.

Напомним, в Украине уже насчитывается более 1,8 млн ветеранов, а по завершении войны их количество может существенно возрасти. Поэтому одной из ключевых задач для государства и бизнеса становится экономическая реинтеграция ветеранов – их трудоустройство, профессиональное переобучение, поддержка ветеранского предпринимательства и создание условий для возвращения к активной гражданской жизни.

Dilo запустило спецпроект "Ветеранская экономика", в котором редакция исследовала практики крупнейших украинских работодателей и сформировала список компаний, системно работающих с ветеранами.