Цены на курятину в Украине - актуальные цены на октябрь 2026 года

По состоянию на начало октября 2026 цены на курятину в Украине остаются относительно стабильными, хотя отдельные виды мяса за сентябрь заметно подорожали.

Как пишет Dilo, по данным "Минфина", актуальная стоимость курятины на 1 октября следующая:

Продукт Цена Смена Филе 199–255 грн/кг -2,9% Бедро 139–159 грн/кг +17,8% Голень 79,99–109 грн/кг +1,6% Тушка 117,50 грн/кг +3,1%

Цены в популярных сетях супермаркетов:

Сеть Особенности АТБ куриное филе – 207,89 грн/кг Сильпо куриное филе – 266,80 грн/кг Novus куриные голени - 79,99 грн/кг

Динамика цен

По состоянию на 1 октября 2026 цены на курятину в Украине демонстрируют разную динамику в зависимости от вида продукции. По данным Минфина, в сентябре средние цены на курятину выросли на 0,98% по сравнению с августом.

Больше всего в сентябре подорожало куриное бедро . Средняя цена за месяц составила 140,08 грн/кг, а в конце сентября выросла до 152,33 грн/кг. В целом за сентябрь цена бедра увеличилась на 23 грн/кг.

Куриное филе в сентябре, напротив, подешевело. Средняя цена составила около 232,25 грн/кг. В начале месяца средняя цена была 238 грн/кг, в то время как среднемесячные цены в торговых сетях колебались от 216,52 грн/кг в Auchan до 245,34 грн/кг в Megamarket.

Голени за месяц подорожали на 1,50 грн. Средняя цена в сентябре составила 103,33 грн/кг, а в конце месяца – 94,50 грн/кг. У Novus среднемесячная цена была 97,17 грн/кг, у Megamarket – 109,48 грн/кг.

Куриная тушка в сентябре подорожала на 3,50 грн/кг. Среднемесячная цена составила 112,29 грн/кг, а 29 сентября – 117,50 грн/кг.

Таким образом, в начале октября самой дорогой категорией среди основных видов курятины остается филе , тогда как наибольший рост в сентябре зафиксирован в отношении бедра . В то же время, розничная стоимость зависит от торговой сети и конкретного вида продукции.

По данным Минфина, в сентябре общий индекс цен на мясо составил 102,51% , то есть средние цены на говядину, курятину и свинину за месяц выросли на 2,51%.

Что будет с ценами на курятину

Ракетные удары по распределительным центрам торговых сетей разрушили систему снабжения продуктов, которая годами обеспечивала магазины. Теперь ритейл требует от производителей мяса птицы и яиц перестроить логистику и доставлять продукцию непосредственно в супермаркеты, а также предлагает перевести на поставщиков до 100% рисков потери товара в результате войны.

Производители отмечают, что такие условия могут повлечь за собой подорожание продукции, сокращение ее ассортимента и ослабление конкуренции на рынке.

Как заявил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии Dilo, производители мяса птицы и яиц оценивают возможный рост себестоимости продукции на 10-15% из-за необходимости прямой доставки в магазины.

За 8 месяцев 2026 года украинские производители экспортировали 330,2 тыс. тонн мяса птицы. Это на 12,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время выручка от экспорта уменьшилась на 2,6% – до $697,9 млн.