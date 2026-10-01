СБУ предотвратила более 400 терактов и диверсий за время полномасштабной войным – Поклад

За годы полномасштабной войны Служба безопасности Украины предотвратила более 400 терактов и диверсий.

Как пишет Dilo, об этом в.и.о. главы СБУ генерал-майор Александр Поклад сообщил в поздравлении по случаю Дня защитников и защитниц Украины 1 октября.

"Наши контрразведчики ежедневно задерживают российских шпионов, агентов и предателей. Всего СБУ предотвратила более 400 терактов и диверсий. И за каждой подобной цифре – сохраненные жизни многих украинцев", – говорится в нем.

По словам Поклада, одним из направлений работы СБУ остается противодействие деятельности российских спецслужб внутри Украины. Контрразведчики Службы обнаруживают российских шпионов и агентов, а также подозреваемых в сотрудничестве с РФ лиц.

Помимо контрразведывательной деятельности внутри страны сотрудники СБУ принимают участие в боевых операциях. Также Служба проводит специальные операции на расстоянии сотен и тысяч километров от линии фронта, заявил глава спецслужбы.

Отдельным направлением работы СБУ он назвал развитие технологий и вооружения. Ее сотрудники создают новые технологические решения, модернизируют вооружение и совершенствуют средства поражения.

"Главная задача – это адаптироваться к новым условиям скорее противника", – подчеркнул Поклад.

Он добавил, что опыт, полученный украинскими силами во время полномасштабной войны, должен трансформироваться в новые возможности сектора безопасности и обороны.

В приветствии в. и.о. главы СБУ также почтил память погибших защитников Украины и подчеркнул, что Служба будет продолжать выполнять задачи по противодействию России как на фронте, так и внутри страны.

День защитников и защитниц Украины отмечают ежегодно 1 октября. Праздник был установлен в 2014 году как День защитника Украины и сначала приходился на 14 октября. В 2021 году его переименовали в День защитников и защитниц Украины. В 2023 году дату празднования перенесли с 14 на 1 октября. В этот же день в Украине отмечают День украинского казачества.