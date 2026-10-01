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Новости
Дата публикации

Совладелец Fire Point Штиллерман прокомментировал слухи о покушении под Киевом

Главный конструктор компании Денис Штиллерман
Совладелец Fire Point Штиллерман прокомментировал слухи о покушении под Киевом

Главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штиллерман прокомментировал информацию о покушении вблизи Киева.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение в социальной сети X.

В своем сообщении Штилерман отметил, что слухи о его гибели или гибели его охранников несколько преувеличены.

Фото 2 — Совладелец Fire Point Штиллерман прокомментировал слухи о покушении под Киевом

Что известно о сообщении о покушении

Ранее журналист Ауслендер со ссылкой на собственные источники заявил, что вблизи Киева совершено покушение на голову Fire Point.

По его информации, главный конструктор получил легкое ранение, а во время нападения погиб один из его охранников.

Денис Штилерман (ранее имел фамилию отца Данилов, которую впоследствии сменил) является украинским бизнесменом, главным конструктором и совладельцем Fire Point.

Чем занимается компания Fire Point

Fire Point — ведущая украинская оборонно-технологическая компания (Defense Tech), основанная в 2022 году в Киеве в ответ на полномасштабное вторжение России. Она специализируется на разработке и серийном производстве дальнобойных ударных беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет.

Предприятие проектирует и производит передовые, экономически эффективные и проверенные в бою БПЛА и ракетные системы для современной высокоточной войны.

Напомним, ранее в FirePoint рассказали о сроках первых боевых испытаний антибаллистической системы Freyja. Как сообщила генеральный директор компании Ирина Терех, они ожидаются к середине 2027 года.

Автор:
Максим Кольц

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