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Совладелец Fire Point Штиллерман прокомментировал слухи о покушении под Киевом
Главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штиллерман прокомментировал информацию о покушении вблизи Киева.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение в социальной сети X.
В своем сообщении Штилерман отметил, что слухи о его гибели или гибели его охранников несколько преувеличены.
Что известно о сообщении о покушении
Ранее журналист Ауслендер со ссылкой на собственные источники заявил, что вблизи Киева совершено покушение на голову Fire Point.
По его информации, главный конструктор получил легкое ранение, а во время нападения погиб один из его охранников.
Денис Штилерман (ранее имел фамилию отца Данилов, которую впоследствии сменил) является украинским бизнесменом, главным конструктором и совладельцем Fire Point.
Чем занимается компания Fire Point
Fire Point — ведущая украинская оборонно-технологическая компания (Defense Tech), основанная в 2022 году в Киеве в ответ на полномасштабное вторжение России. Она специализируется на разработке и серийном производстве дальнобойных ударных беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет.
Предприятие проектирует и производит передовые, экономически эффективные и проверенные в бою БПЛА и ракетные системы для современной высокоточной войны.
Напомним, ранее в FirePoint рассказали о сроках первых боевых испытаний антибаллистической системы Freyja. Как сообщила генеральный директор компании Ирина Терех, они ожидаются к середине 2027 года.