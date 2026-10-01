RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,68

--0,18

EUR

50,72

--0,21

Готівковий курс:

USD

44,91

44,76

EUR

51,40

51,10

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Співвласник Fire Point Штілерман прокоментував чутки про замах під Києвом

Головний конструктор компанії Денис Штілерман
Співвласник Fire Point Штілерман прокоментував чутки про замах під Києвом

Головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман прокоментував інформацію про замах поблизу Києва.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на допис в соціальній мережі X.

У своєму дописі Штілерман зазначив, що чутки про його загибель або загибель його охоронців трохи перебільшені.

Фото 2 — Співвласник Fire Point Штілерман прокоментував чутки про замах під Києвом

Що відомо про повідомлення про замах

Раніше журналіст Ауслендер із посиланням на власні джерела заявив, що поблизу Києва скоєно замах на голову Fire Point. 

За його інформацією, головний конструктор дістав легке поранення, а під час нападу загинув один із його охоронців.

Денис Штілерман (раніше мав прізвище батька Данілов, яке згодом змінив) є українським бізнесменом, головним конструктором і співвласником Fire Point.

Чим займається компанія Fire Point

Fire Point — провідна українська оборонно-технологічна компанія (Defense Tech), заснована у 2022 році в Києві у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Вона спеціалізується на розробці та серійному виробництві далекобійних ударних безпілотників, а також крилатих і балістичних ракет.

Підприємство проєктує та виготовляє передові, економічно ефективні та перевірені в бою БпЛА й ракетні системи для сучасної високоточної війни.

Нагадаємо, раніше у FirePoint розповіли про терміни перших бойових випробувань антибалістичної системи Freyja. Як повідомила генеральна директорка компанії Ірина Терех, вони очікуються до середини 2027 року.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності