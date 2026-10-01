Співвласник Fire Point Штілерман прокоментував чутки про замах під Києвом

Головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман прокоментував інформацію про замах поблизу Києва.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на допис в соціальній мережі X.

У своєму дописі Штілерман зазначив, що чутки про його загибель або загибель його охоронців трохи перебільшені.

Що відомо про повідомлення про замах

Раніше журналіст Ауслендер із посиланням на власні джерела заявив, що поблизу Києва скоєно замах на голову Fire Point.

За його інформацією, головний конструктор дістав легке поранення, а під час нападу загинув один із його охоронців.

Денис Штілерман (раніше мав прізвище батька Данілов, яке згодом змінив) є українським бізнесменом, головним конструктором і співвласником Fire Point.

Чим займається компанія Fire Point

Fire Point — провідна українська оборонно-технологічна компанія (Defense Tech), заснована у 2022 році в Києві у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Вона спеціалізується на розробці та серійному виробництві далекобійних ударних безпілотників, а також крилатих і балістичних ракет.

Підприємство проєктує та виготовляє передові, економічно ефективні та перевірені в бою БпЛА й ракетні системи для сучасної високоточної війни.

Нагадаємо, раніше у FirePoint розповіли про терміни перших бойових випробувань антибалістичної системи Freyja. Як повідомила генеральна директорка компанії Ірина Терех, вони очікуються до середини 2027 року.