НБУ ввів у обіг срібну пам’ятну монету на честь захисників і захисниць: як виглядає (ФОТО)

Національний банк України на честь захисників і захисниць України 1 жовтня ввів у обіг срібну пам’ятну монету номіналом 10 гривень “Під покровом”. Вона присвячена усім, хто обрав шлях відваги та безкомпромісної боротьби за право українського народу жити на своїй землі.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що нова монета покликана висловити вдячність кожному й кожній, хто стоїть на захисті України, тим, хто сьогодні тримає оборону, хто захищав державу від перших днів війни, хто повернувся з фронту і тим, хто віддав за Україну своє життя.

Про монету

Номінал монети становить 10 гривень. Її виготовлено зі срібла 925 проби, маса – 31,1 г.

На реверсі зображено дві постаті – козака зі щитом і шаблею, який уособлює мужність і готовність захищати рідну землю, та українку-берегиню – образ родини, традицій і духовної спадщини. У руках жінка тримає сокола – символ волі, рішучості і захисту.

У центрі композиції розміщено будинки різних епох – від традиційної української хати до сучасних багатоповерхівок. Чоловіча і жіноча постаті огортають композицію монети стилізованою тканиною з піксельним камуфляжним візерунком, ніби приховуючи її від ворога. Загальна композиція асоціативно нагадує тризуб.

На аверсі відтворено сакральний образ Берегині – давній символ української духовної традиції, що слугує оберегом та уособлює тяглість роду, єдність поколінь і життєву силу. Її образ нагадує янгола з розправленими крилами та символізує Покрову – невидимий духовний щит над тими, хто тримає щит реальний.

Тираж нової монети– до 10 000 штук.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

2 вересня 2026 року НБУ ввів в обіг срібну пам’ятну монету номіналом 1 гривня, присвячену 30-річчю грошової реформи.