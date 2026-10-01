Huawei підвищить ціни на смартфони через дефіцит та подорожчання пам'яті

Китайська технологічна корпорація Huawei планує підвищити ціни на свої смартфони вслід за конкурентами, щоб компенсувати подорожчання мікросхем пам'яті.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За словами керівника споживчого бізнесу Huawei Річарда Юя, витрати компанії на виробництво смартфонів зросли в середньому на 200 доларів, хоча точний період для порівняння він не назвав. На зустрічі з журналістами в Шеньчжені він пояснив, що підвищення цін буде помірним, проте поточна ситуація серйозно б'є по прибутковості бізнесу.

Вплив кризи на ринок та стратегія компанії

Водночас Річард Юй вважає, що дефіцит пам'яті дасть Huawei перевагу як виробнику преміальних смартфонів над бюджетними брендами. За оцінками компанії Counterpoint Research, до кінця цього десятиліття з ринку зникне близько 230 млн смартфонів вартістю нижче 200 доларів. У Huawei очікують, що скорочення попиту на дешеві моделі змусить усіх переходити в середній і високий сегменти.

У четвер компанія представила нове покоління флагманів: спеціальна версія Mate 90 Pro Max коштуватиме від 10 999 юанів (близько 1640 доларів).

Прибутковість глобальних виробників електроніки від Apple до Xiaomi цього року опинилася під тиском через активний розвиток систем штучного інтелекту, що призвело до подорожчання компонентів. Apple, Xiaomi та Huawei вже підвищували ціни на свої пристрої у вересні.

Показники продажів та вихід на закордонні ринки

У першому півріччі чистий прибуток Huawei скоротився на 36%, зокрема через накопичення запасів сировини для зменшення впливу зростання витрат. Компанія тривалий час тримала ціни без змін, тоді як внутрішні конкуренти Xiaomi та Oppo піднімали їх кілька разів протягом року.

Ця стратегія дає результати: очікується, що поставки смартфонів компанії цього року зростуть приблизно на 8%, тоді як інші китайські бренди можуть скоротити показники на величину до 34%.

Позитивну роль відіграє попит на складні смартфони:

після виходу моделі iPhone Duo від Apple продажі пристрою Huawei Pura X Max вартістю 1650 доларів зросли на 76%, а поставки досягли 1,4 млн одиниць;

продажі трискладного смартфона другого покоління Mate XT 2 за ціною від 2980 доларів компанія розраховує довести до понад 1 млн одиниць цього року.

Huawei планує нарощувати продажі преміальних пристроїв за межами Китаю, зокрема на Близькому Сході та в Європі. Компанія поступово відновлює міжнародні позиції, втрачені через санкції США, які обмежили співпрацю з TSMC та Google.

Наразі смартфони бренду в Китаї працюють на власній операційній системі HarmonyOS, а протягом найближчих років компанія планує замінити нею системи Android на пристроях, які продаються за кордоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Huawei оголосила про прорив у розробці чипів в обхід санкцій США. Компанія розробила нову стратегію проєктування мікросхем, яка дозволить створювати високопродуктивні процесори в умовах жорстких санкційних обмежень з боку США, і планує за п'ять років вийти на виробництво надпотужних 1,4-нанометрових чипів.