Євро впало до 17-місячного мінімуму, натомість долар зріс до максимуму за три місяці

Долар США у четвер, 1 жовтня, досягнув максимуму більш ніж за три місяці завдяки тривалому зростанню дохідності державних облігацій США, яке було частково зумовлене побоюваннями щодо стійкого цінового тиску, спричиненого війною США та Ізраїлю проти Ірану. Натомість євро досягло найнижчої позначки за 17 місяців через вплив інфляції на регіональну економіку.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що інфляція у США у серпні зросла менше, ніж очікувалося, що послабило очікування щодо підвищення Федеральною резервною системою (ФРС) ключової ставки цього місяця. Водночас різкий стрибок інфляції в єврозоні підкреслив загрозу, яку високі ціни на енергоносії й надалі становлять для світової економіки.

Так, індекс долара США, який відображає його курс до кошика основних валют, піднявся до 101,66 – найвищого рівня з 25 червня – продовживши зростання у вересні на 2%.

Курс долара США до єни зріс на 0,54% – до 158,29 єни за одиницю американської валюти, після падіння на 1,4% до японської валюти минулого місяця.

Австралійський долар опустився до дворічного мінімуму – 0,6940 долара США. Новозеландський долар також знизився, досягнувши найнижчого рівня з листопада 2025 року – 0,5618 долара США.

Натомість європейська валюта вперше з травня 2025 року впала нижче 1,13 долара США відносно долара, який зростав протягом останніх кількох місяців. Євро також впало відносно єни, швейцарського франка та ледве трималося в плюсі ​​відносно фунта.

Євро впало на 0,3% до $1,1299. У вересні валюта ЄС знизилася майже на 2,5%, що стало найбільшим місячним падінням з липня 2025 року.

"Поки дохідність продовжує зростати, це підтримує долар. Якщо ми досягнемо переломного моменту, коли це почне справді тиснути на фондовий ринок, долар може отримати від цього додаткову підтримку", – сказав керівник стратегії валютного ринку National Australia Bank Рей Аттрілл.

При цьому у вересні світові облігації продемонстрували найбільше за останні роки місячне падіння, що призвело до зростання їхньої дохідності. Причиною стало поєднання погіршення стану державних фінансів, надлишкової пропозиції нових випусків облігацій та прискорення інфляції.

Зауважимо, у жовтні гривня знову буде під тиском. Причини такі: високий попит на валюту, дефіцит у торгівлі, дорогий імпорт і проблеми в окремих галузях експорту. Проте різкого стрибка курсу аналітики не прогнозують. Головний стабілізатор це Національний банк, який згладжує коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Dilo з’ясувало, що саме впливатиме на гривню в жовтні, яким бачать курс аналітики та чи варто зараз поспішати в обмінники.