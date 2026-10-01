"Нова пошта" повідомила про DDoS-атаку: можливі збої

На системи “Нової пошти” здійснюється DDoS-атака. У компанії попередили про можливі незначні тимчасові збої в роботі сервісів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

DDoS-атака на "Нову пошту"

На системи "Нової пошти" здійснюється DDoS-атака. Через це в роботі окремих сервісів компанії можливі незначні тимчасові збої.

У компанії зазначили, що контролюють ситуацію та протидіють атаці. ІТ-фахівці вже запустили резервні схеми роботи, щоб забезпечити стабільність сервісів.

"Нова пошта" подякувала клієнтам за розуміння.

Нагадаємо, "Нова пошта" оголосила про перехід на нову модель зберігання товарів. Вантажні та поштові відділення компанії по всій Україні стануть локальними складами. Таке рішення ухвалили після атак на великі депо та логістичні центри, щоб зменшити залежність від масштабних об’єктів і зробити доставку більш стійкою до можливих ударів.