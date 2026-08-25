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"Нова пошта" розширює мережу сортувальних центрів: шукають партнерів та нові приміщення

нова пошта
«Нова пошта» розширює мережу сортувальних центрів / Фото: facebook.com/nova.poshta

"Нова пошта" розширює сортувальні потужності для безперебійного транспортування посилок країною та шукає підприємців, а також власників нерухомості для довгострокової співпраці.

Як пише Delo.ua, про це  повідомляє пресслужба компанії.

Два варіанти співпраці

Перший варіант — спільний розвиток сортувального центру. Партнери прийматимуть посилки та вантажі, розподілятимуть їх за напрямками й відправлятимуть далі. Умови передбачають:

  • вантажопотік від "Нової пошти"; 
  • винагороду за кожну оброблену посилку; 
  • готову бізнес-модель і технологічні рішення; 
  • операційну підтримку.

Необхідна площа, кількість працівників та обладнання залежатимуть від прогнозованого обсягу вантажів у конкретній локації.

Другий варіант — оренда приміщення. Власники складів або комерційної нерухомості площею від 500 м² можуть запропонувати об’єкти для сортувальних центрів або вантажних відділень.

У "Новій пошті" зазначають, що найбільше її цікавлять об'єкти в Києві, Київській області та східних регіонах України. Умови оренди та співпраці узгоджують індивідуально.

Раніше повідомлялося, що компанія “Нова пошта” після серії російських атак на свою інфраструктуру адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб краще захистити відправлення клієнтів і підтримувати стабільну доставку.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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