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Coca-Cola інвестує $10 млрд в інфраструктуру у США до 2030 року

Coca-Cola
Coca-Cola інвестує $10 млрд в інфраструктуру у США до 2030 року / Unsplash

Американська корпорація Coca-Cola оголосила про намір інвестувати 10 млрд доларів в інфраструктуру США — одного зі своїх найбільших ринків — упродовж 2026–2030 років.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Як пояснив фінансовий директор компанії Джон Мерфі, сума в $10 млрд є загальносистемним показником і охоплює не лише власні капітальні витрати Coca-Cola, а й інвестиції її партнерів із розливу напоїв. Заплановані видатки охоплюють раніше анонсовані проєкти в штатах Каліфорнія, Колорадо, Алабама, Нью-Йорк та інших.

У липні компанія прогнозувала власні капітальні витрати на рівні близько $2,2 млрд на поточний фінансовий рік.

Внесок системи компанії в економіку США

Згідно з незалежним дослідженням, проведеним на замовлення гіганта галузі напоїв, система Coca-Cola (яка об'єднує саму корпорацію та партнерів-ботлерів) має відчутний вплив на американську економіку:

  • ВВП та робочі місця: діяльність системи забезпечила $85 млрд внеску у валовий внутрішній продукт США лише за один рік і підтримала створення майже 1 млн робочих місць;
  • Видатки на постачальників: компанія та її ботлери спрямували близько $37 млрд американським постачальникам;
  • Соціальні програми: спільно з фондами Coca-Cola Foundation та Coca-Cola Scholars Foundation виділено $177 млн на підтримку громадських ініціатив.

Це вже друге подібне економічне дослідження компанії — перше опублікували у вересні 2023 року.

Нагадаємо, Росія вдарила по заводу Coca-Cola під Києвом. Зеленський назвав це "чітким сигналом США". Під час російської атаки 3 вересня під удар потрапив завод американської компанії Coca-Cola, розташований у Броварському районі Київської області.

Автор:
Максим Кольц

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