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Удар по заводу Сoca-Cola під Києвом: у компанії розповіли, чи чекати дефіциту продукції

Сoca-Cola
Coca-Cola заявила, що продовжить постачання в Україні після удару дрона по складу / Depositphotos

Компанія Сoca-Cola працює над тим, щоб її продукція і надалі безперервно постачалася споживачам в Україні, попри удар російського дрона по складу у Великій Димерці на Київщині.

Як пише Dilo, про це "Суспільному" повідомили в пресслужбі головного офісу Coca-Cola.

У компанії зазначили, що працівники не постраждали, а фінансові наслідки удару ще оцінюють.

У Coca-Cola додали, що співпрацюють з українськими правоохоронними органами для оцінки ситуації.

"Ми оцінюємо ситуацію та вживаємо необхідних заходів для підтримання поставок нашої продукції клієнтам в Україні", — йдеться у відповіді Coca-Cola.

Росія вдарила по заводу Coca-Cola під Києвом

Під час російської атаки 3 вересня під удар потрапив завод американської компанії Coca-Cola, що розташований у Броварському районі Київської області.

Йдеться про завод Coca-Cola Beverages Ukraine у селищі Велика Димерка.

"Росіяни своїм дроном ударили по заводу Coca-Cola, вже Coca-Cola в них такий ворог, що вони його спалюють своїми "шахедами". Чіткий російський сигнал Америці – росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство" - заявляв президент України Володимир Зеленський. 

За даними YouControl, у 2025 році "Кока-Кола Україна Лімітед" наростила виторг на 56,5% – до 531,5 млн грн. Водночас чистий прибуток упав більш ніж утричі – до 2,4 млн грн, а рентабельність скоротилася до 0,45%. Активи компанії зросли до 410 млн грн.

Автор:
Світлана Манько

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