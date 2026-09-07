Удар по заводу Сoca-Cola под Киевом: в компании рассказали, ждать ли дефицита продукции

Компания Сoca-Cola работает над тем, чтобы ее продукция и дальше непрерывно поставлялась потребителям в Украине, несмотря на удар российского дрона по составу. в Большой Дымерке в Киевской области.

Как пишет Dilo, об этом "Общественному" сообщили в пресс-службе головного офиса Coca-Cola.

В компании отметили, что работники не пострадали, а финансовые последствия удара еще оценивают.

В Coca-Cola добавили, что сотрудничают с украинскими правоохранительными органами по оценке ситуации.

"Мы оцениваем ситуацию и принимаем необходимые меры для поддержания поставок нашей продукции клиентам в Украине", - говорится в ответе Coca-Cola.

Россия ударила по заводу Coca-Cola под Киевом

В ходе российской атаки 3 сентября под удар попал завод американской компании Coca-Cola, расположенный в Броварском районе Киевской области.

Речь идет о заводе Coca-Cola Beverages Ukraine в поселке Большая Дымерка.

"Россияне своим дроном ударили по заводу Coca-Cola, уже Coca-Cola у них такой враг, что они его сжигают своими "шахедами". Четкий российский сигнал Америке – россияне не могут не знать, что это американское предприятие", - заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

По данным YouControl, в 2025 году "Кока-Кола Украина Лимитед" нарастила выручку на 56,5% - до 531,5 млн грн. В то же время чистая прибыль упала более чем в три раза – до 2,4 млн грн, а рентабельность сократилась до 0,45%. Активы компании выросли до 410 млн. грн.