Россия ударила по заводу Coca-Cola под Киевом: Зеленский назвал это "чётким сигналом США"

В ходе российской атаки 3 сентября под удар попал завод американской компании Coca-Cola, расположенный в Броварском районе Киевской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Четкий сигнал Америке"

"Россияне своим дроном ударили по заводу Coca-Cola, уже Coca-Cola у них такой враг, что они его сжигают своими "шахедами". Четкий российский сигнал Америке – россияне не могут не знать, что это американское предприятие", - подчеркнул гарант.

Он пообещал, что в ответ на российскую тактику будут украинские асимметричные операции.

"Где бы ни скрывались российские преступники, их найдут, и сегодня есть очередное подтверждение этого факта – подтверждение на территории Саратовского региона", - рассказал Зеленский.

Coca-Cola подтвердила повреждение производства

Ранее медиа сообщили о российском ударе по заводу Coca-Cola, возник пожар. Речь идет о заводе Coca-Cola Beverages Ukraine в поселке Большая Дымерка Броварского района.

Как пишет "Украинская правда" один БпЛА попал в склады готовой продукции. По предварительной информации, жертв нет.

Также представитель "Кока-Кола Бевериджиз Украина" Андрей Бублик подтвердил Forbes Ukraine, что производственный объект Coca-Cola в Броварском районе 3 сентября получил повреждения.

По данным YouControl, в 2025 году "Кока-Кола Украина Лимитед" нарастила выручку на 56,5% - до 531,5 млн грн. В то же время чистая прибыль упала более чем в три раза – до 2,4 млн грн, а рентабельность сократилась до 0,45%. Активы компании выросли до 410 млн. грн.

Удар по американскому бизнесу

Это не первый удар войск РФ по предприятиям американских компаний в Украине.

23 августа российская армия нанесла удары по фабрике в Тростянце в Сумской области, принадлежащей известной американской транснациональной корпорации Mondelēz International. Компания представляет следующие бренды: "Корона", Milka, Oreo, TUC, "Люкс" и "Барни".

Под российские обстрелы и атаки дронов уже попали объекты, связанные с крупными американскими корпорациями: Cargill, Coca-Cola Company, Boeing, Philip Morris International, Flex Ltd. и Bunge.

Россия начала целенаправленно наносить удары по объектам крупных американских компаний в Украине, однако администрация Дональда Трампа пока фактически не реагирует на эти атаки.