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Россия атаковала производство Pepsi, Sandora и Lipton: какие последствия

атака
Следствия удара по Николаевщине. Фото: ГСЧС

29 августа Россия ударила по производственному комплексу PepsiCo в Николаевской области, где выпускают газированные напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении компании.

PepsiCo оценивает масштаб повреждений и принимает меры для возобновления поставок продукции в Украине. Характер повреждений и возможные сроки возобновления работы предприятия не уточнила.

Фото 2 — Россия атаковала производство Pepsi, Sandora и Lipton: какие последствия
Фото: ГСЧС

"Безопасность наших сотрудников - наш приоритет, и мы подтверждаем, что пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Фото 3 — Россия атаковала производство Pepsi, Sandora и Lipton: какие последствия
Фото: ГСЧС

На предприятиях компании производят соки, газированные напитки, холодный чай. Среди брендов PepsiCo в Украине - Sandora, "Садочок", Pepsi, Lipton Ice Tea.

Ранее в Главном управлении ГСЧС Николаевской области сообщали, что на складе предприятия возник масштабный пожар. Как отметили спасатели, из-за постоянной угрозы повторных атак они были вынуждены отходить на безопасное расстояние, а затем снова возвращаться к тушению огня.

Напомним, ликероводочный завод "Хортица", входящий в группу Global Spirits, получил значительные повреждения в результате российской атаки и не подлежит восстановлению.

Автор:
Светлана Манько

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