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НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу об откатах во время ремонта дорог в Полтавской области
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура увеличили количество подозреваемых по делу о коррупции во время ремонта и обслуживания дорог в Полтавской области до 9 человек. Общая сумма разоблаченной неправомерной выгоды составляет более 29,9 млн. грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Новые подозрения получили бывший заместитель председателя Полтавского областного совета, депутат и чиновник Полтавского городского совета, а также два представителя подрядных компаний.
Суть коррупционной схемы
По данным следствия, служащие Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета в сговоре с депутатами и должностными лицами потребовали от подрядчиков откаты. Размер взятки составлял 10% общей суммы договоров на обслуживание и текущий ремонт местных дорог.
Общая сумма разоблаченной неправомерной выгоды составляет более 29,9 млн. грн.
По делу уже 9 подозреваемых
Первые подозрения по этому делу были вручены в июне 2026 года. Тогда фигурантами стали :
- депутат Полтавского городского совета по ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- должностное лицо Полтавского городского совета по ч. 4 ст. 368 УК Украины;
- два представителя подрядных компаний по ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрал для депутата меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 33,28 млн грн.
После уведомления о новом подозрении общее количество фигурантов с этим процессуальным статусом по делу составляет 9 человек.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы.
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП завершили расследование сделки с закупкой программного обеспечения для Минсоцполитики, нанесшей государству 91,4 млн грн ущерба.