НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу об откатах во время ремонта дорог в Полтавской области

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура увеличили количество подозреваемых по делу о коррупции во время ремонта и обслуживания дорог в Полтавской области до 9 человек. Общая сумма разоблаченной неправомерной выгоды составляет более 29,9 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Новые подозрения получили бывший заместитель председателя Полтавского областного совета, депутат и чиновник Полтавского городского совета, а также два представителя подрядных компаний.

Суть коррупционной схемы

По данным следствия, служащие Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета в сговоре с депутатами и должностными лицами потребовали от подрядчиков откаты. Размер взятки составлял 10% общей суммы договоров на обслуживание и текущий ремонт местных дорог.

Общая сумма разоблаченной неправомерной выгоды составляет более 29,9 млн. грн.

По делу уже 9 подозреваемых

Первые подозрения по этому делу были вручены в июне 2026 года. Тогда фигурантами стали :

депутат Полтавского городского совета по ч. 4 ст. 368 УК Украины;

должностное лицо Полтавского городского совета по ч. 4 ст. 368 УК Украины;

два представителя подрядных компаний по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрал для депутата меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 33,28 млн грн.

После уведомления о новом подозрении общее количество фигурантов с этим процессуальным статусом по делу составляет 9 человек.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП завершили расследование сделки с закупкой программного обеспечения для Минсоцполитики, нанесшей государству 91,4 млн грн ущерба.