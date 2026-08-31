НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі про відкати під час ремонту доріг на Полтавщині

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура збільшили кількість підозрюваних у справі про корупцію під час ремонту та обслуговування доріг у Полтавській області до 9 осіб. Загальна сума викритої неправомірної вигоди становить понад 29,9 млн грн

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Нові підозри отримали колишній заступник голови Полтавської обласної ради, депутат і посадовець Полтавської міської ради, а також двоє представників підрядних компаній.

Суть корупційної схеми

За даними слідства, службовці Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з депутатами та посадовцями вимагали від підрядників відкати. Розмір хабаря становив 10% від загальної суми договорів на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг.

Загальна сума викритої неправомірної вигоди становить понад 29,9 млн грн.

У справі вже 9 підозрюваних

Перші підозри у цій справі вручили у червні 2026 року. Тоді фігурантами стали:

депутат Полтавської міської ради за ч. 4 ст. 368 КК України;

посадовець Полтавської міської ради за ч. 4 ст. 368 КК України;

двоє представників підрядних компаній за ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав для депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив заставу у розмірі 33,28 млн грн.

Після повідомлення про нову підозру загальна кількість фігурантів із цим процесуальним статусом у справі становить 9 осіб.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до функціонування корупційної схеми.

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП завершили розслідування оборудки із закупівлею програмного забезпечення для Мінсоцполітики, яка завдала державі 91,4 млн грн збитків.