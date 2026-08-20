НАБУ розкрило нові подробиці щодо рейдерської групи, до якої входили посадовці Офісу президента та нардепи (ВІДЕО)

20 серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили деталі операції «Феміда» про злочинну організацію, яка займалася рейдерством у Києві та незаконно заволоділи активами підприємств на суму понад 248 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в НАБУ.

Діяльність злочинної організації не обмежувалася легалізацією незаконно набутих коштів.

За даними слідства, до злочинної організації могли бути залучені чинний та колишній народні депутати, посадовці Офісу президента й Мінʼюсту, судді та хакери.

Слідство встановило, що учасники через підробку документів і судових рішень переоформлювали права підприємств на підконтрольних осіб, а для доступу до держреєстрів залучали хакерів.

Зокрема, восени 2025 року фігуранти у такий спосіб заволоділи підприємством вартістю понад 248 мільйонів гривень. У травні 2026-го намагалися заволодіти об’єктами вартістю понад 207 мільйонів, заявили в НАБУ.

При цьому метою заволодіння одним з підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн гривень.

Діяльність організації, ймовірно, фінансував чинний народний депутат, який міг спрямувати на це щонайменше 514 тисяч доларів. Гроші витрачали на хакерів, судові процеси та хабарі правоохоронцям і суддям.

В НАБУ повідомили, що хакери під виглядом державних реєстраторів проникли до реєстрів юридичних осіб та внесли підроблені документи, неправдиві відомості про перехід права власності від законних власників на підставних осіб.

За два дні учасники схеми переоформили корпоративні права захоплених підприємств на підконтрольних осіб, які фактично були охоронцями одного із співорганізаторів злочину.

Що передувало?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили, заступник керівника Офісу президента, екснародний депутат, голова правління державного банку та голова наглядової ради державного банку:

заступник голови Офісу президента України (імовірно, йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (імовірно, ідеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка);

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.