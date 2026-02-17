Галущенка взяли під варту з можливістю внести заставу 200 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у вівторок, 17 лютого, обрав запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку — тримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання до 15 квітня з можливістю застави 200 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у ВАКС.

У разі сплати застави йому заборонено залишати межі Києві та Київської області, спілкуватися з Міндічем, Цукерманом, Миронюком та Басовим.

Також він муситиме:

носити електронний браслет, прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді за першою вимогою;

повідомляти детектива та прокурора про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі наявні паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Суд частково задовольнив клопотання прокурорів. Сторона обвинувачення просила 425 млн грн застави. На запитання судді про розмір застави, яку він готовий внести, Галущенко сказав, що "знайшов би мільйонів 30".

Ексміністр заявив, що не задоволений розміром застави і планує подати апеляцію на рішення суду.

Також Галущенко заперечив, що оплачував навчання свого сина у престижному коледжі у Швейцарії. За його словами, це зробили родичі та хрещений батько хлопця, і взагалі у Галущенка "багато кумів, усі вони заможні".

Справа Галущенка

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України Галущенка затримали детективи НАБУ. Слідство стверджує, що він причетний до операції "Мідас", що стосується розкрадання коштів в "Енергоатомі".

Правоохоронні органи повідомили ексміністру енергетики про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У понеділок, 16 лютого, Вищий антикорупційний суд розглядав клопотання про визнання затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка незаконним.

Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 рік, а з 17 липня до 19 листопада 2025 року був міністром юстиції.

19 листопада Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики.

Його звільнили з уряду на тлі скандалу навколо операції "Мідас".

Справа НАБУ під назвою "Мідас" стосується масштабної корупції у сфері енергетики, співорганізатором якої, за даними слідства, є бізнесмен Тимур Міндіч.