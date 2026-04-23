Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна очікує 2,7 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility

євро
Парламент має ухвалити закони для фінансування від ЄС / Depositphotos

Україна розраховує отримати 2,7 млрд євро вже у червні в межах програми Ukraine Facility. Для цього парламент має оперативно ухвалити низку необхідних законопроєктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

ЄС відкриває фінансування

Напередодні нового пленарного тижня відбулася зустріч із керівниками парламентських комітетів, під час якої обговорили ключові законодавчі пріоритети та координацію дій між урядом і Верховною Радою.

Учасники відзначили, що підтримка важливих законодавчих ініціатив дозволяє Україні розраховувати на отримання у червні 2,7 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Також було повідомлено про рішення Європейського Союзу, яке відкриває шлях до запуску кредитної програми обсягом до 90 млрд євро для України. Очікується, що ці кошти насамперед будуть спрямовані на оборонні потреби.

Водночас для подальшого фінансування соціальної сфери Україні необхідно виконувати умови міжнародних програм підтримки.

Основні результати та домовленості зустрічі:

  • підготовка до отримання 2,7 млрд євро у межах Ukraine Facility;
  • інформування про запуск кредитної програми ЄС до 90 млрд євро;
  • визначення пріоритету фінансування оборонного сектору;
  • необхідність виконання вимог МВФ та Плану України для підтримки соціальних витрат;
  • узгодження переліку термінових законопроєктів для ухвалення найближчим часом.

За підсумками зустрічі сторони погодили подальші кроки для забезпечення стабільного фінансування та реалізації ключових реформ.

Довідково:

Ukraine Facility - програма фінансової підтримки України від ЄС на суму 50 млрд євро, спрямована на макроекономічну стабільність, модернізацію, відбудову та прискорення європейської інтеграції України у 2024–2027 роках. Фінансування надається траншами після підтвердження виконання Україною узгоджених структурних індикаторів.

У 2025 році Україна вже отримала фінансування на суму 8,35 млрд євро, що стало можливим завдяки системному виконанню заходів, передбачених Планом України в межах програми.

Автор:
Ольга Опенько