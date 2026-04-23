Україна очікує 2,7 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility

Україна розраховує отримати 2,7 млрд євро вже у червні в межах програми Ukraine Facility. Для цього парламент має оперативно ухвалити низку необхідних законопроєктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

ЄС відкриває фінансування

Напередодні нового пленарного тижня відбулася зустріч із керівниками парламентських комітетів, під час якої обговорили ключові законодавчі пріоритети та координацію дій між урядом і Верховною Радою.

Учасники відзначили, що підтримка важливих законодавчих ініціатив дозволяє Україні розраховувати на отримання у червні 2,7 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Також було повідомлено про рішення Європейського Союзу, яке відкриває шлях до запуску кредитної програми обсягом до 90 млрд євро для України. Очікується, що ці кошти насамперед будуть спрямовані на оборонні потреби.

Водночас для подальшого фінансування соціальної сфери Україні необхідно виконувати умови міжнародних програм підтримки.

Основні результати та домовленості зустрічі:

підготовка до отримання 2,7 млрд євро у межах Ukraine Facility;

інформування про запуск кредитної програми ЄС до 90 млрд євро;

визначення пріоритету фінансування оборонного сектору;

необхідність виконання вимог МВФ та Плану України для підтримки соціальних витрат;

узгодження переліку термінових законопроєктів для ухвалення найближчим часом.

За підсумками зустрічі сторони погодили подальші кроки для забезпечення стабільного фінансування та реалізації ключових реформ.

Довідково:

Ukraine Facility - програма фінансової підтримки України від ЄС на суму 50 млрд євро, спрямована на макроекономічну стабільність, модернізацію, відбудову та прискорення європейської інтеграції України у 2024–2027 роках. Фінансування надається траншами після підтвердження виконання Україною узгоджених структурних індикаторів.

У 2025 році Україна вже отримала фінансування на суму 8,35 млрд євро, що стало можливим завдяки системному виконанню заходів, передбачених Планом України в межах програми.