Україна не втратила коштів Ukraine Facility і працює над виконанням індикаторів

Україна зробить усе необхідне для отримання нової програми з Міжнародним валютним фондом та запланованих надходжень від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Як інформує Delo.ua, про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ніхто ні від чого не відмовляється, всі над всім працюють - це нормально (…) Ми з МВФ будемо мати програму", — сказав Качка.

Він визнав, що наразі існує затримка з виконанням частини індикаторів Плану України в межах Ukraine Facility, однак наголосив, що Україна не втратила жодних коштів, і ведеться робота над прискоренням виконання зобов’язань.

За словами віцепрем’єра, з 15 індикаторів, за якими зафіксовано затримку, найбільш ризиковим є лише один — ухвалення нового законодавства щодо перевірки декларацій доброчесності суддів, де наближається 12-місячний термін прострочення, після якого кошти за цим індикатором можуть бути втрачені.

"Тут, я вважаю, парламент вже мав би схвалити закон, тому що він узгоджений з Європейським Союзом, версія є прийнятною для всіх: і для МВФ, і для наших суддів", — зазначив Качка.

Він додав, що щодо інших індикаторів проблем не бачить: за енергетичним законодавством, децентралізацією та цифровізацією виконавчого провадження є готовність і підтримка.

Раніше консорціум RRR4U повідомив про невиконання Україною за підсумками 2025 року 15 індикаторів Плану України в межах Ukraine Facility, що потенційно може коштувати країні близько 4 млрд євро. Найбільший обсяг невиконаних зобов’язань припадає на IV квартал 2025 року — понад 2,6 млрд євро.

Механізм часткового оцінювання, запроваджений Єврокомісією, дозволяє Україні отримувати фінансування за окремими індикаторами, однак невиконані зобов’язання можуть зберігатися лише протягом обмеженого часу, після чого кошти можуть бути втрачені безповоротно.

Водночас МВФ анонсував можливе засідання Ради директорів у лютому щодо затвердження для України нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) обсягом близько $8,1 млрд. Серед попередніх умов наразі виконано лише одну — ухвалення державного бюджету на 2026 рік.

Нагадаємо, у вересні Європейська комісія погодила поправки до "Плану України" — дорожньої карти реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.