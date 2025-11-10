Старі нові горизонти допомоги ЄС: як працюють Ukraine Facility та ERA Loans і на що розраховувати Україні

У проєкті держбюджету-2026, схваленому урядом до другого читання, передбачено доходи в розмірі понад 2,8 трлн грн та видатки понад 4,8 трлн грн, що формує дефіцит 1,9 трлн грн. Значну його частину планується покрити за рахунок міжнародної фінансової допомоги. У цій конфігурації два міжнародні механізми — Ukraine Facility від ЄС та ініціатива ERA Loans виступають ключовими каналами покриття фінансового розриву й інструментами відновлення та реформ.

Що передбачають ці програми — розбиралась редакція Delo.ua.

Ukraine Facility — структура, механіка і План

Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу, спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, стимулювання відновлення і просування євроінтеграційних реформ на період 2024–2027 років. Загальний обсяг механізму становить 50 млрд євро.

Структура програми Ukraine Facility поділена на три основні "стовпи":

Пряма підтримка державного бюджету — 38,27 млрд євро.

Інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро.

Технічна та адміністративна підтримка — 4,76 млрд євро.

Окрім цього програма Ukraine Facility містить окремий План — стратегічний документ, що деталізує перелік реформ та індикаторів. Він побудований за трьома основними блоками:

1. Базові реформи

Цей блок спрямований на посилення ефективності державного управління та інституційної спроможності держави. Уряд зосереджується на підвищенні професійності й підзвітності держслужби, цифровізації управління, удосконаленні системи управління державними фінансами. Важливими напрямами також залишаються реформа судової системи для зміцнення незалежності правосуддя та боротьба з корупцією й відмиванням коштів.

2. Економічні реформи

Цей напрям спрямований на створення умов для стійкого зростання економіки, залучення інвестицій і зміцнення фінансової системи. Програма передбачає розвиток фінансових ринків і людського капіталу, розширення можливостей для внутрішніх і зовнішніх інвесторів, реформу децентралізації та регіональної політики, а також управління державними активами.

3. Секторальний розвиток

Блок охоплює головні напрями структурного розвитку економіки: зміцнення енергетичної безпеки та стійкості, модернізацію транспортних шляхів і логістики, підвищення ефективності агросектору та стимулювання переробки. Окрему увагу приділено розвитку критичних матеріалів, які мають важливе значення для ЄС.

Ключова операційна особливість Ukraine Facility — виплати здійснюються щоквартально і прив’язані до виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility. Тобто ЄС приймає рішення про кожен наступний транш після оцінки прогресу за визначеними показниками: ухвалені та імплементовані норми, створені механізми контролю, реалізовані адміністративні та інституційні зміни.

ERA Loans — модель і обсяги

ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) — ініціатива країн G7, що передбачає надання Україні фінансової підтримки, яка буде забезпечена за рахунок доходів від заморожених російських державних активів, що перебувають в юрисдикціях країн-донорок (переважно в ЄС).

Орієнтовний обсяг ініціативи оцінюють у 50 млрд євро, при цьому внесок Європейського Союзу в межах цієї схеми становить близько 18,1 млрд євро.

"Кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру. Це необхідна та своєчасна інвестиція у підтримку фінансової стабільності України, нашої спроможності ефективно протистояти ворогу на фронті та забезпечення соціальної сфери", — зазначав міністр фінансів Сергій Марченко.

Що це означає для держбюджету-2026

Разом згадані дві ініціативи формують базу для часткового беземісійного покриття дефіциту держбюджету-2026, адже дозволяють закласти підвищення соцстандартів, інвестиційні програми і відбудову без повного перенесення тягаря на внутрішні запозичення або монетарну емісію.

Однак виплати прив’язані до виконання реформ (індикатори Плану для Ukraine Facility) або до юридичного оформлення доходів від заморожених активів (ERA). Якщо індикатори не виконуються або юридичні процедури затягуються, частина ресурсів може прийти з відстрочкою.

Щоб краще зрозуміти масштаби цих ризиків та варіанти реагування, Delo.ua поспілкувалося з експертами з фінансового сектору. Вони оцінили ймовірність затримок фінансування, а також короткострокові кроки уряду в разі реалізації ризиків.

Михайло Демків, фінансовий аналітик інвестгрупи ICU, наголошує, що надходження іноземної допомоги є ключовим для підтримки макроекономічної стабільності в Україні та її можливості протидіяти агресору. В базовому сценарії розвитку подій інвестгрупи ICU передбачено надходження допомоги в обіцяних обсягах. За словами експерта, на випадок можливих затримок одним із запобіжників є міжнародні резерви НБУ — $46,6 млрд на початок жовтня.

"Нацбанк має достатній ресурс, щоб діяти у такій ситуації й тримати курс гривні під контролем. Однак навіть у випадку надходження коштів вчасно, НБУ буде вдаватися до невеликого послаблення курсу національної валюти", — додає Михайло Демків.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт "CASE Україна" Олег Гетман зазначає, що наразі Україна недовиконала три ключові умови, через які вже недоотримала близько 1,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Йдеться про закон про територіальну організацію виконавчої влади (реформу децентралізації), удосконалення процедури відбору суддів Вищого антикорупційного суду та ухвалення закону про перезавантаження й реформування АРМА.

"До цього були прив’язані індикатори, і ми зірвали ці "маяки". Уряд намагається домовитись про продовження термінів, але факт залишається фактом — замість 4,5 млрд євро ми отримали лише 3 млрд євро", — зазначив Олег Гетман.

Есперт додає, що згадані 1,5 млрд євро не "згоріли", а будуть надані Україні за умови, якщо держава довиконає всі ключові індикатори програми Ukraine Facility.

Економіст пояснює, що загальний обсяг міжнародної підтримки залишається стабільним — близько 40 млрд доларів на рік і він формується з багатьох джерел: МВФ, Світовий банк, ERA Loans, Ukraine Facility, пряма допомога країн та інше. Якщо один із каналів фінансування тимчасово призупиняється, Міністерство фінансів зазвичай компенсує нестачу за рахунок інших джерел.

"Якщо ми недоотримуємо кошти з одного джерела, Мінфін намагається це перекрити з іншого джерела. Якщо ж усі джерела вичерпуються, тоді Мінфін збільшує привабливість ОВДП, військових облігацій, і отримує ці позики на внутрішньому ринку під значно вищий процент", — пояснив експерт.

Олег Гетман вважає, що у разі затримок фінансування найбільш вразливими можуть бути програми соціальної підтримки та економічної активності, тоді як оборона залишається безумовним пріоритетом.

На думку експерта, навіть можливе відтермінування окремих траншів не становить серйозної загрози для макростабільності, адже НБУ має рекордні золотовалютні резерви і може стримувати курс ще роками абсолютно безболісно для себе.

"Втрати чи відтермінування у межах півтора-двох мільярдів не матимуть суттєвого впливу на макростабільність. Україна залишається в центрі уваги партнерів, і фінансова підтримка продовжиться", — додав Олег Гетман.

Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса наголошує, що міжнародна допомога в межах $40–44 млрд на рік є ключовим фактором фінансової стабільності України.

"Без цієї допомоги у 2025 році ми мали б серйозну фінансову кризу. Поточний рівень життя і стабільність економіки зберігаються виключно завдяки підтримці наших західних партнерів. На 2025 рік це забезпечувалося переважно грошима ERA, а також частково — Ukraine Facility", — пояснив Сергій Фурса.

Експерт зазначає, що у 2026 році обсягів фінансування за ініціативою ERA залишилось мало, тоді як за програмою Ukraine Facility необхідно завершити виконання низки реформ. На його думку, наявних ресурсів все одно буде недостатньо для покриття майбутніх потреб, тож ключовим фактором стане ухвалення рішення щодо репараційного кредиту. Саме він може стати гарантією фінансової стійкості України на кілька наступних років.

Сергій Фурса наголошує, що серед усіх напрямів співпраці з міжнародними партнерами найважливішими залишаються антикорупційна політика та детінізація економіки.

"Це те, що зараз нагально. Плюс — те, що буде основою програми МВФ в найближчі роки. Поки триває війна, Україна буде повністю залежати від зовнішньої допомоги — і це абсолютно нормально, адже без неї держава не змогла б самостійно витримати таке навантаження", — підсумовує Сергій Фурса.

Нагадаємо, у вересні Європейська комісія погодила поправки до "Плану України" — дорожньої карти реформ, виконання яких є умовою для отримання фінансування від ЄС у межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Європейська комісія розробила план, який дозволить урядам ЄС використовувати до 185 мільярдів євро — більшу частину з 210 мільярдів євро російських суверенних активів, що наразі заморожені в Європі. Йдеться про механізм, який не передбачає прямої конфіскації.

Просування європейської ініціативи наразі гальмується через позицію Бельгії, де зберігається більшість активів.

Сполучені Штати повністю підтримують наміри Європейського Союзу використати заморожені російські активи для підтримки України та припинення війни з Росією.