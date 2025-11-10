Старые новые горизонты помощи ЕС: как работают Ukraine Facility и ERA Loans и на что рассчитывать Украине

В проекте госбюджета-2026, одобренном правительством ко второму чтению, предусмотрены доходы в размере свыше 2,8 трлн грн и расходы свыше 4,8 трлн грн, что формирует дефицит 1,9 трлн грн. Значительную часть планируется покрыть за счет международной финансовой помощи. В этой конфигурации два международных механизма — Ukraine Facility от ЕС и инициатива ERA Loans выступают ключевыми каналами покрытия финансового разрыва и инструментами восстановления и реформ.

Что предусматривают эти программы — разбиралась редакция Delo.ua.

Ukraine Facility — структура, механика и План

Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза, направленная на обеспечение макроэкономической стабильности, стимулирование восстановления и продвижения евроинтеграционных реформ на период 2024-2027 годов. Общий объем механизма составляет 50 млрд евро.

Структура программы Ukraine Facility поделена на три основных "столпа":

Прямая поддержка государственного бюджета — 38,27 млрд евро.

Инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро.

Техническая и административная поддержка — 4,76 млрд евро.

Кроме этого, программа Ukraine Facility содержит отдельный План — стратегический документ, детализирующий перечень реформ и индикаторов. Он построен по трем основным блокам:

1. Базовые реформы

Этот блок ориентирован на усиление эффективности государственного управления и институциональной состоятельности страны. Правительство сосредотачивается на повышении профессионализма и подотчетности госслужбы, цифровизации управления, совершенствовании системы управления государственными финансами. Важными направлениями также остаются реформа судебной системы по укреплению независимости правосудия и борьба с коррупцией и отмыванием средств.

2. Экономические реформы

Это направление направлено на создание условий для устойчивого роста экономики, привлечения инвестиций и укрепления финансовой системы. Программа предусматривает развитие финансовых рынков и человеческого капитала, расширение возможностей внутренних и внешних инвесторов, реформу децентрализации и региональной политики, а также управление государственными активами.

3. Секторальное развитие

Блок включает основные направления структурного развития экономики: укрепление энергетической безопасности и устойчивости, модернизацию транспортных путей и логистики, повышение эффективности агросектора и стимулирование переработки. Отдельное внимание уделено развитию критических материалов, имеющих важное значение для ЕС.

Ключевая операционная особенность Ukraine Facility — выплаты производятся ежеквартально и привязаны к выполнению индикаторов Плана для Ukraine Facility. То есть ЕС принимает решение о каждом следующем транше после оценки прогресса по определенным показателям: принятые и имплементированные нормы, созданные механизмы контроля, реализованные административные и институциональные изменения.

ERA Loans — модель и объемы

ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) — инициатива стран G7, предусматривающая предоставление Украине финансовой поддержки, которая будет обеспечена за счет доходов от замороженных российских государственных активов, находящихся в юрисдикциях стран-доноров (преимущественно в ЕС).

Ориентировочный объем инициативы оценивается в 50 млрд евро, при этом вклад Европейского Союза в рамках этой схемы составляет около 18,1 млрд евро.

"Средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру. Это необходимая и своевременная инвестиция в поддержку финансовой стабильности Украины, нашей способности эффективно противостоять врагу на фронте и обеспечению социальной сферы", — сказал министр финансов Сергей Марченко.

Что это значит для госбюджета-2026

Упомянутые две инициативы формируют базу для частичного безэмиссионного покрытия дефицита госбюджета-2026, поскольку позволяют заложить повышение соцстандартов, инвестиционные программы и восстановление без полного перенесения бремени на внутренние заимствования или монетарную эмиссию.

Однако выплаты привязаны к выполнению реформ (индикаторы Плана для Ukraine Facility) или к юридическому оформлению доходов от замороженных активов (ERA). Если индикаторы не выполняются или юридические процедуры затягиваются, часть ресурсов может прийти с отсрочкой.

Чтобы лучше понять масштабы этих рисков и варианты реагирования, Delo.ua пообщалось с экспертами финансового сектора. Они оценили возможность задержек финансирования, а также краткосрочные шаги правительства в случае реализации рисков.

Михаил Демкив, финансовый аналитик инвестгруппы ICU, отмечает, что поступление иностранной помощи является ключевым для поддержки макроэкономической стабильности в Украине и ее возможности противодействовать агрессору. В базовом сценарии развития событий инвестгруппы ICU предусмотрено поступление помощи в обещанных объемах. По словам эксперта, на случай возможных задержек одним из предохранителей являются международные резервы НБУ — $ 46,6 млрд на начало октября.

"У Нацбанка есть достаточный ресурс, чтобы действовать в такой ситуации и держать курс гривны под контролем. Однако даже в случае поступления средств вовремя, НБУ будет прибегать к небольшому ослаблению курса национальной валюты", — добавляет Михаил Демкив.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт "CASE Украина" Олег Гетман отмечает, что сейчас Украина не выполнила три ключевых условия, из-за которых уже недополучила около 1,5 млрд евро по программе Ukraine Facility. Речь идет о законе о территориальной организации исполнительной власти (реформе децентрализации), совершенствовании процедуры отбора судей Высшего антикоррупционного суда и принятии закона о перезагрузке и реформировании АРМА.

"К этому были привязаны индикаторы, и мы сорвали эти "маяки". Правительство пытается договориться о продлении сроков, но факт остается фактом — вместо 4,5 млрд евро мы получили только 3 млрд евро", — отметил Олег Гетман.

Эсперт добавляет, что упомянутые 1,5 млрд евро не "сгорели", а будут предоставлены Украине при условии, если государство выполнит все ключевые индикаторы программы Ukraine Facility.

Экономист объясняет, что общий объем международной поддержки остается стабильным — около 40 млрд долларов в год и формируется из многих источников: МВФ, Всемирный банк, ERA Loans, Ukraine Facility, прямая помощь стран и прочее. Если один из каналов финансирования временно приостанавливается, Министерство финансов обычно компенсирует нехватку за счет других источников.

"Если мы недополучаем средства из одного источника, Минфин пытается это перекрыть из другого источника. Если же все источники иссякают, тогда Минфин увеличивает привлекательность ОВГЗ, военных облигаций, и получает эти ссуды на внутреннем рынке под значительно более высокий процент", — пояснил эксперт.

Олег Гетман считает, что в случае задержек финансирования наиболее уязвимыми могут быть программы социальной поддержки и экономической активности, в то время как оборона остается безусловным приоритетом.

По мнению эксперта, даже возможная отсрочка отдельных траншей не представляет серьезной угрозы для макростабильности, ведь у НБУ есть рекордные золотовалютные резервы и может сдерживать курс еще годами абсолютно безболезненно для себя.

"Потери или отсрочки в пределах полутора-двух миллиардов не будут иметь существенного влияния на макростабильность. Украина остается в центре внимания партнеров, и финансовая поддержка продолжится", — добавил Олег Гетман.

Заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса отмечает, что международная помощь в пределах $40–44 млрд в год является ключевым фактором финансовой стабильности Украины.

"Без этой помощи в 2025 году мы имели бы серьезный финансовый кризис. Текущий уровень жизни и стабильность экономики сохраняются исключительно благодаря поддержке наших западных партнеров. На 2025 год это обеспечивалось преимущественно деньгами ERA, а также частично — Ukraine Facility", — пояснил Сергей Фурса.

Эксперт отмечает, что в 2026 году объемов финансирования по инициативе ERA осталось мало, в то время как по программе Ukraine Facility необходимо завершить выполнение ряда реформ. По его мнению, имеющихся ресурсов все равно будет недостаточно для покрытия будущих потребностей, поэтому ключевым фактором станет принятие решения о репарационном кредите. Именно он может стать гарантией финансовой устойчивости Украины на несколько последующих лет.

Сергей Фурса отмечает, что среди всех направлений сотрудничества с международными партнерами важнейшими остаются антикоррупционная политика и детенизация экономики.

"Это то, что сейчас неотложно. Плюс — то, что будет основой программы МВФ в ближайшие годы. Пока идет война, Украина будет полностью зависеть от внешней помощи — и это абсолютно нормально, ведь без нее государство не смогло бы самостоятельно выдержать такую нагрузку", — заключает Сергей Фурса.

Напомним, в сентябре Европейская комиссия согласовала поправки в "План Украины" — дорожную карту реформ, выполнение которых является условием для получения финансирования от ЕС в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.

Европейская комиссия разработала план, который позволит правительствам ЕС использовать до 185 миллиардов евро — большую часть из 210 миллиардов евро российских суверенных активов, замороженных в Европе. Речь идет о механизме, не предусматривающем прямой конфискации.

Продвижение европейской инициативы тормозится из-за позиции Бельгии, где хранится большинство активов.

Соединенные Штаты полностью поддерживают намерения Европейского Союза использовать замороженные российские активы для поддержки Украины и прекращения войны с Россией.