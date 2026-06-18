Бельгия передаст Украине больше истребителей F-16, чем обещала

Бельгия приняла решение расширить военную помощь Украине и передать Вооруженным силам большее количество истребителей F-16, чем планировалось ранее.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Самолеты поступят уже в этом году

Сначала Бельгия планировала передать Украине только четыре истребителя в статусе "доноров" для запчастей в течение 2025-2026 годов. Обновленный график предусматривает поставку уже в этом году большего количества бортов, часть которых сразу станет на боевое дежурство.

"Мы усиливаем помощь Украине. Мы передадим семь F-16 в этом году, четыре из них для запчастей, три – готовы выполнять миссии в небе Украины, защищать Украину от российской агрессии", – заявил Франкен.

Министр подчеркнул, что передача функциональных самолетов критически важна, поскольку истребители F-16 уже зарекомендовали себя как эффективная и надежная платформа для перехвата крылатых ракет и дронов-камикадзе "Шахед".

Перспектива передачи всего флота F-16

Минобороны Бельгии планирует существенно увеличить объем поставок, но министр избежал конкретики. Тео Франкен объявил о намерении предложить правительству страны передать ВСУ вообще все бельгийские истребители F-16 в ближайшие годы.

Реализация этого плана будет напрямую зависеть от темпов перевооружения самой Бельгии и получения ею новых американских самолетов пятого поколения F-35.

Брюссель должен выполнять свои обязательства в рамках ядерной доктрины НАТО и защиты воздушного пространства НАТО. В настоящее время в воздушных силах Бельгии находится на вооружении, по разным данным, более 40 самолетов F-16.

Напомним, Украина договорилась о новых пакетах военной помощи от Бельгии и Испании. Обе страны выделят по €1 млрд, а также расширят сотрудничество в сфере обороны, включая поставки истребителей и развитие беспилотных технологий. Бельгия подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16. Кроме того, предусмотрена поставка запчастей для обслуживания уже имеющихся в ВСУ самолетов.