Бельгія передасть Україні більше винищувачів F-16, ніж обіцяла

Бельгія ухвалила рішення розширити військову допомогу Україні та передати Збройним силам більшу кількість винищувачів F-16, ніж планувалося раніше.

Як пише Delo.ua з посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі.

Літаки надійдуть уже цього року

Спочатку Бельгія планувала передати Україні лише чотири винищувачі у статусі "донорів" для запчастин протягом 2025–2026 років. Оновлений графік передбачає поставку вже цього року більшої кількості бортів, частина з яких одразу стане на бойове чергування.

"Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три – готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії", – заявив Франкен.

Міністр наголосив, що передача функціональних літаків є критично важливою, оскільки винищувачі F-16 вже зарекомендували себе як ефективна та надійна платформа для перехоплення крилатих ракет та дронів-камікадзе "Шахед".

Перспектива передачі всього флоту F-16

Міноборони Бельгії планує суттєво збільшити обсяг постачань, але міністр уникнув конкретики. Тео Франкен оголосив про намір запропонувати уряду країни передати ЗСУ взагалі всі бельгійські винищувачі F-16 протягом найближчих років.

Реалізація цього плану безпосередньо залежатиме від темпів переозброєння самої Бельгії та отримання нею нових американських літаків п'ятого покоління F-35.

Наразі Брюссель має виконувати свої зобов'язання у межах ядерної доктрини Альянсу та захисту повітряного простору НАТО. Зараз у повітряних силах Бельгії перебуває на озброєнні, за різними даними, понад 40 літаків F-16.

Нагадаємо, Україна домовилася про нові пакети військової допомоги від Бельгії та Іспанії. Обидві країни виділять по €1 млрд, а також розширять співпрацю у сфері оборони, включно з постачанням винищувачів та розвитком безпілотних технологій. Бельгія підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16. Крім того, передбачене постачання запчастин для обслуговування вже наявних у ЗСУ літаків.