F-16 для України та €2 млрд підтримки: Бельгія та Іспанія оголосили пакети

Україна домовилася про нові пакети військової допомоги від Бельгії та Іспанії. Обидві країни виділять по €1 млрд, а також розширять співпрацю у сфері оборони, включно з постачанням винищувачів та розвитком безпілотних технологій.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр оборони Михайло Федоров.

Європа посилює підтримку України

"Провів розмови з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес. Синхронізували ключові напрями співпраці – посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та "чеської ініціативи" для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження", - написав Федоров.

Зокрема, Бельгія підтвердила намір передати Україні додаткові винищувачі F-16. Крім того, передбачене постачання запчастин для обслуговування вже наявних у ЗСУ літаків.

Іспанія, своєю чергою, також виділяє €1 млрд підтримки. Під час переговорів сторони обговорили розвиток співпраці між оборонними індустріями, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Українська сторона заявила про готовність запропонувати перелік виробників для налагодження партнерства з іспанськими компаніями.

Окремо Україна виступила з ініціативою надати можливість тестування іспанських безпілотників у бойових умовах.

У Міноборони підкреслили, що така співпраця з міжнародними партнерами дозволяє Україні ефективніше протидіяти російській агресії - стримувати наступ ворога, захищати повітряний простір, підвищувати результативність перехоплення ракет і дронів, а також посилювати вплив на військово-економічний потенціал РФ.

Нагадаємо, уряд Великої Британії оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні розміром 100 мільйонів фунтів стерлінгів.