Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів на ППО для України

Уряд Великої Британії оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні розміром 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили на сайті британського уряду.

Зазначається, що кошти будуть терміново спрямовані на посилення протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, великих міст та об'єктів критичної інфраструктури від російських атак.

Загальний обсяг британської підтримки ППО за останні два місяці сягнув 600 мільйонів фунтів стерлінгів.

Цей транш базується на лютневому пакеті допомоги у 500 мільйонів фунтів, який включав постачання ракет LMM, виготовлених у Белфасті, та фінансування ініціатив НАТО (PURL).

Поточний пакет є частиною ширшої щорічної програми військової підтримки України обсягом 3 мільярди фунтів стерлінгів.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що метою Британії є надання Україні необхідних ресурсів для досягнення миру на її власних умовах уже у 2026 році.

"Я віддаю шану величезній мужності та винахідливості українського народу – як військових, так і цивільних осіб – і я сповнений рішучості зробити 2026 рік роком закінчення цієї війни", - зазначив він.

Нагадаємо, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії уряд Великої Британії оголосив про надання додаткової військової, гуманітарної та технічної допомоги Україні. Фінансування спрямоване на стабілізацію критичної інфраструктури, посилення кадрового потенціалу Збройних Сил України та підтримку громад.