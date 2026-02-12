Запланована подія 2

Велика Британія виділить Україні 500 млн фунтів на протиповітряну оборону

Джон Гілі
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі / Міноборони

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив, що Лондон надасть Україні 500 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $681,4 млн) для посилення систем протиповітряної оборони.

Як інформує Delo.ua,про це пише "Суспільне" з посиланням на заяву Гілі, яку він зробив перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі 12 лютого.

За словами Гілі, цей внесок демонструє роль Великої Британії як "сили добра", яка будує нову угоду про європейську безпеку в рамках НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що допомога Великої Британії є як двосторонньою, так і частково входить до ініціативи PURL. Він додав, що інші країни НАТО, зокрема Канада та Європа, активізують витрати на оборону та підтримку України, нарощуючи оборонну промислову базу.

Раніше, 11 лютого, Гілі повідомляв, що внесок Лондона у програму PURL складе 150 млн фунтів стерлінгів ($205 млн). 3 грудня 2025 року Рютте повідомляв, що країни Альянсу та партнери вже зобов’язалися виділити понад $4 млрд на допомогу Україні через механізм PURL.

Додамо, нещодавно Норвегія поставила Україні значну кількість ракет для системи протиповітряної оборони NASAMS, щоб посилити захист країни від ракетних та безпілотних атак Росії.

Автор:
Тетяна Гойденко