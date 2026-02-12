Великобритания выделит Украине 500 млн фунтов на противовоздушную оборону

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил, что Лондон предоставит Украине 500 миллионов фунтов стерлингов (около $681,4 млн) для усиления систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на заявление Гили, которое он сделал перед встречей министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе 12 февраля.

По словам Гили, этот вклад демонстрирует роль Великобритании как "силы добра", строящего новое соглашение о европейской безопасности в рамках НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что помощь Великобритании как двусторонней, так и частично входит в инициативу PURL. Он добавил, что другие страны НАТО, включая Канаду и Европу, активизируют расходы на оборону и поддержку Украины, наращивая оборонную промышленную базу.

Ранее, 11 февраля, Гили сообщал, что вклад Лондона в программу PURL составит 150 млн. фунтов стерлингов ($205 млн.). 3 декабря 2025 г. Рютте сообщал, что страны Альянса и партнеры уже обязались выделить более $4 млрд на помощь Украине через механизм PURL.

Недавно Норвегия поставила Украине значительное количество ракет для системы противовоздушной обороны NASAMS, чтобы усилить защиту страны от ракетных и беспилотных атак России.