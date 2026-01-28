В Воздушных Силах ВСУ создают командование "малой" ПВО: направление возглавил Евгений Хлебников

В Воздушных Силах ВСУ началось формирование командования "малой" противовоздушной обороны. Процесс проходит под руководством заместителя командующего Воздушными Силами Павла Елизарова (Лазаря), а возглавил новое направление полковник Евгений Хлебников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Михаила Фндорова.

О защите неба

Федоров сообщил, что Россия ежедневно совершает массированные атаки на украинские города, применяя сотни беспилотников, а только за последний месяц было зафиксировано более 6 тысяч запусков дронов.

По его словам, удары приходятся по жилой застройке, объектам критической инфраструктуры и железнодорожному транспорту, а враг постоянно совершенствует беспилотники и тактику атак, создавая новые угрозы, в частности использование БПЛА со спутниковой связью Starlink.

В этой связи Украина меняет подход к защите воздушного пространства. Речь идет о создании системы, способной не только оперативно реагировать на атаки, но анализировать и прогнозировать будущие угрозы. Ключевым элементом этой работы должно стать развитие "малой" противовоздушной обороны и систем перехвата.

Федоров также сообщил о кадровых решениях в Воздушных Силах ВСУ. Недавно одним из заместителей командующего был назначен один из самых эффективных командиров - Лазарь, написал он. Под его руководством формируется командование "малой" ПВО, которую возглавил полковник Евгений Хлебников.

Основная задача нового командования – усилить защиту украинского неба и повысить эффективность противодействия современным воздушным угрозам.

"Продолжаем трансформировать систему "малой" ПВО и быстро реагировать на вызовы, связанные с защитой украинского неба", - подытожил Федоров.

Что известно о Хлебникове?

Евгений Хлебников – опытный офицер Воздушных Сил ВСУ с боевым и управленческим опытом. Служил в подразделениях зенитных ракетных войск и работал в Генеральном штабе по развитию противовоздушной обороны (ПВО).

С начала полномасштабного вторжения РФ руководил применением БПЛА Bayraktar во время обороны Киева и Черниговщины, участвовал в планировании операции по освобождению острова Змеиный. В 2014-2015 годах принимал участие в боях за Донецкий аэропорт.

О производстве дронов в Украине

В Украине оборонные компании ежедневно производят около 2000 дронов-перехватчиков. Среди них по меньшей мере 18 серийных моделей, предназначенных для борьбы с враждебными БПЛА, в частности типа Shahed. Часть перехватчиков работает автономно, часть интегрирована в тактические системы ПВО ближнего радиуса.

Финансирование дронов-перехватчиков осуществляется в рамках общих программ закупки вооружения и беспилотных систем. В 2025 году на эти цели государство выделило более 3 млрд грн, в бюджете на 2026 год предусмотрено более 700 млрд грн на закупку вооружения, техники и дронов, включая перехватчиков.

Напомним, точное количество типов дронов-перехватчиков не раскрывается из-за закрытых контрактов и быстрых итерации производства. Реальные объемы производства и номенклатура значительно больше публично подтвержденных цифр.