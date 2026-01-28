Запланована подія 2

У Повітряних Силах ЗСУ створюють командування "малої" ППО: напрям очолив Євгеній Хлєбніков

ППО
У ЗСУ посилюють протиповітряну оборону / Генеральний штаб ЗСУ

У Повітряних Силах ЗСУ розпочалося формування командування “малої” протиповітряної оборони. Процес відбувається під керівництвом заступника командувача Повітряних Сил Павла Єлізарова (Лазаря), а очолив новий напрям полковник Євгеній Хлєбніков.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Михайла Фндорова.

Про захист неба

Федоров повідомив, що Росія щоденно здійснює масовані атаки на українські міста, застосовуючи сотні безпілотників, а лише за останній місяць було зафіксовано понад 6 тисяч запусків дронів.

За його словами, удари припадають по житловій забудові, об’єктах критичної інфраструктури та залізничному транспорту, а ворог постійно вдосконалює безпілотники і тактику атак, створюючи нові загрози, зокрема використання БпЛА із супутниковим зв’язком Starlink.

У зв’язку з цим Україна змінює підхід до захисту повітряного простору. Йдеться про створення системи, здатної не лише оперативно реагувати на атаки, а й аналізувати та прогнозувати майбутні загрози. Ключовим елементом цієї роботи має стати розвиток "малої" протиповітряної оборони та систем перехоплення.

Федоров також повідомив про кадрові рішення у Повітряних Силах ЗСУ. Нещодавно одним із заступників командувача було призначено одного з найефективніших командирів - Лазаря, написав він. Під його керівництвом формується командування "малої" ППО, яке очолив полковник Євгеній Хлєбніков.

Основне завдання нового командування - посилити захист українського неба та підвищити ефективність протидії сучасним повітряним загрозам.

"Продовжуємо трансформувати систему "малої" ППО та швидко реагувати на виклики, пов’язані із захистом українського неба", - підсумував Федоров.

Що відомо про Хлєбнікова?

Євгеній Хлєбніков - досвідчений офіцер Повітряних Сил ЗСУ з бойовим та управлінським досвідом. Служив у підрозділах зенітних ракетних військ та працював у Генеральному штабі за напрямом розвитку протиповітряної оборони (ППО).

З початку повномасштабного вторгнення РФ керував застосуванням БпЛА Bayraktar під час оборони Києва та Чернігівщини, брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний. У 2014–2015 роках брав участь у боях за Донецький аеропорт.

Про виробництво дронів в Україні

В Україні оборонні компанії щодня виробляють близько 2000 дронів-перехоплювачів. Серед них щонайменше 18 серійних моделей, призначених для боротьби з ворожими БпЛА, зокрема типу Shahed. Частина перехоплювачів працює автономно, частина інтегрована в тактичні системи ППО ближнього радіуса.

Фінансування дронів-перехоплювачів здійснюється в межах загальних програм закупівлі озброєння та безпілотних систем. У 2025 році на ці цілі держава виділила понад 3 млрд грн, у бюджеті на 2026 рік передбачено понад 700 млрд грн на закупівлю озброєння, техніки та дронів, включно з перехоплювачами.

Нагадаємо, точна кількість типів дронів-перехоплювачів не розкривається через закриті контракти та швидкі ітерації виробництва. Реальні обсяги виробництва й номенклатура значно більші за публічно підтверджені цифри.

Автор:
Ольга Опенько