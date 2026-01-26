Українські оборонні копанії виробляють до 2000 дронів-перехоплювачів на добу

В Україні оборонні компанії на добу виробляють близько 2000 дронів-перехоплювачів. Серед них щонайменше 18 найменувань серійних виробів, які можна віднести до дронів-перехоплювачів або спеціалізованих FPV для ураження повітряних цілей.

Про це у коментарі Delo.ua розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігорь Федірко.

Федірко зазначив, що станом на початок 2026 року немає публічних зведених даних щодо кількості типів дронів-перехоплювачів. За його словами, це свідомий режим обмеженої публічності, адже частина програм іде через закриті контракти, ще частина — через швидкі ітерації без публічних анонсів.

"Мені відомо щонайменше 18 найменувань серійних виробів, які можна віднести до дронів-перехоплювачів або спеціалізованих FPV для ураження повітряних цілей. Це мінімальна цифра. Реальна кількість більша з урахуванням непублічних модифікацій, внутрішніх лінійок виробників і виробів, що проходять під іншими індексами", — розповідає він.

Ігорь Федірко додає, що йдеться переважно про FPV-перехоплювачі, спроєктовані саме для боротьби з ворожими БпЛА, насамперед типу Shahed. Частина з них є окремими перехоплювачами, частина — елементами тактичних систем протидії, інтегрованих до ППО ближнього радіуса.

"Також на день компанії виробляють орієнтовно до 2000 дронів-перехоплювачів. Найвідоміші рішення вже серійно застосовуються на фронті й випускаються деякими українськими виробниками", — уточнює виконавчий директор Української ради зброярів.

Скільки грошей заклали на купівлю дронів-перехоплювачів

Ігорь Федірко зауважує, що дрони-перехоплювачі фінансуються в межах загальних програм закупівлі озброєння та безпілотних систем. За його словами, номенклатура швидко змінюється, адже жорстка прив’язка до конкретних виробів лише обмежувала б масштабування.

"Що стосується 2025: упродовж року держава суттєво наростила закупівлі БПЛА, зокрема FPV і перехоплювачів. За даними Агенції оборонних закупівель можна зафіксувати понад 3 млрд грн контрактів саме на дрони-перехоплювачі", — назіває він цифри.

При цьому Федірко уточнює, що це підтверджений публічний мінімум, а реальні обсяги є більшими. На його думку, ключовий результат 2025 року — запуск рамкових контрактів і авансування виробництва, що дозволило виробникам перейти до стабільного випуску.

"У бюджеті на 2026 рік на закупівлю озброєння, військової техніки, боєприпасів і дронів загалом закладено понад 700 млрд грн. Перехоплювачі, як і раніше, фінансуються в межах цього масиву. Паралельно масштабуються закупівлі через DOT-Chain Defence, де дрони і засоби РЕБ заходять великими лотами", — каже експерт.

Ігорь Федірко звертаж увагу, що у січні цього року тодішній міністр оборони Денис Шмигаль коментував, що близько 1500 дронів постачаються війську на добу. Федірко стверджує, що такі контракти ще у 2025 році вже вийшли на серійне виконання, адже, за його словами, цей темп можливий лише за наявності працюючих виробничих ліній і стабільного фінансування.

"У цю цифру входять усі типи FPV, але дрони-перехоплювачі є одним із ключових елементів цього потоку, оскільки їхня потреба напряму прив’язана до щоденної повітряної загрози", — додає виконавчий директор Української ради зброярів.

Який зворотній зв’язок від військових щодо цих дронів

Федірко зазначає, що зворотний зв’язок від військових щодо дронів-перехоплювачів різниться. Натомість, на його думку, це є нормальною ситуацією для нового класу озброєння, який дуже швидко проходить шлях від умовних експериментів до масового застосування.

"Це молода галузь БПЛА, яка розвивається з надзвичайно високою швидкістю. Вироби постійно доводяться за результатами бойового застосування: змінюються конфігурації, софт, елементна база і тактика використання", — розповідає він.

Ігорь Федірко підкреслює, що станом на зараз значна частина дронів-перехоплювачів уже демонструє стабільну ефективність.При чому у ворога наразі немає співмірної за масштабом і зрілістю екосистеми дронів-перехоплювачів.

"Є лише окремі спроби і поодинокі зразки, але немає масової серійності, швидкого доведення і щоденного системного застосування", — резюмує виконавчий директор Української ради зброярів.

Нагадаємо, добове збиття ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня зросло майже на 200%.